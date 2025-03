El arzobispo de Mérida-Badajoz presentará su renuncia la próxima semana al cumplir 75 años

El arzobispo de Mérida Badajoz, Celso Morga, presentará la próxima semana su renuncia ante la Santa Sede. Lo hará en una carta a través de ... la cual comunicará al Papa Francisco que este 28 de enero cumple 75 años, la edad que se marca como límite para ejercer como prelado.

La presentación de la renuncia marca el inicio de un proceso que no tiene una duración definida puesto que la elección de los obispos se realiza en la Santa Sede con una calma que no existe en otro tipo de instituciones. Además, en este caso no existe mayor urgencia puesto que el actual arzobispo podrá seguir al frente de la Iglesia de Mérida-Badajoz el tiempo que sea necesario dado que no tiene que incorporarse a ninguna otra diócesis.

En todo caso, monseñor Morga lleva tiempo anunciando la proximidad de su jubilación. En la misa crismal del año pasado, donde se reunieron los sacerdotes de la diócesis en una celebración que tuvo lugar durante la Semana Santa, ya indicó que era su último año en el arzobispado.

Referencias parecidas ha realizado en las visitas pastorales que ha realizado a los arziprestazgos para encontrarse con las comunidades cristianas. También ha aprovechado esas reuniones para agradecer la colaboración recibida y anunciar que por motivos de edad pasará a convertirse en arzobispo emérito.

Celso Morga Iruzubieta nació en Huércanos (La Rioja), el 28 de enero de 1948 y completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de Logroño. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 24 de junio de 1972 y con posterioridad cursó la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra, donde obtuvo el Doctorado en 1978 con la tesis 'La predicación y la catequesis en los Sínodos de Calahorra y La Calzada-Logroño'.

Más tarde desarrolló su labor pastoral en diversas parroquias de La Rioja y fue vicario judicial adjunto del Tribunal Diocesano entre 1974 y 1980. Ese año se trasladó a Córdoba (Argentina) para impartir la docencia de Derecho Canónico en el Seminario Archidiocesano. También ejerció de juez en el Tribunal Eclesiástico y de capellán de un colegio religioso femenino.

Casi 30 años en Roma

Tras su regreso a España en 1984, lo nombraron párroco en Logroño, pero en 1987 fue llamado a Roma para trabajar en la Congregación para el Clero, el dicasterio vaticano que se ocupa de los asuntos que se refieren a la vida y ministerio de 400.000 sacerdotes católicos en todo el mundo. Allí trabajó como jefe de sección y, desde noviembre de 2009, de subsecretario, cargo que ocupó hasta ser nombrado secretario de la Congregación para el Clero y arzobispo titular de Alba Marítima.

Fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro el día 5 de febrero de 2011 y el 8 de octubre de 2014 la Santa Sede lo nombró arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, con derecho a sucesión. Tomó posesión el 15 de noviembre y el 21 de mayo de 2015 pasó a ser arzobispo titular de Mérida-Badajoz tras aceptar la Santa Sede la renuncia por motivos de edad de monseñor Santiago García Aracil, que en esa fecha cumplió 75 años.

Ahora, es monseñor Morga quien cumple los 75 años, pero en esta ocasión desde Roma no ha sido nombrado un arzobispo coadjutor con derecho a sucesión por lo que es preciso que se inicie el proceso de elección.

Proceso de renovación

Cuando el nuevo arzobispo sea nombrado, la Iglesia extremeña habrá completado en apenas un año el proceso completo de renovación de sus tres prelados. No en vano, el actual obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, se hizo cargo de la diócesis el pasado mes de octubre, mientras que el obispo de Cáceres, Jesús Pulido, tomó posesión en febrero de 2022.

Tanto en una diócesis como en la otra el período de búsqueda fue largo. Y en ninguno de los dos casos pudo seguir al frente el arzobispo anterior dado que Francisco Cerro dejó Cáceres para hacerse cargo del Arzobispado de Toledo mientras que José Luis Retana salió de Plasencia para asumir los obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo.