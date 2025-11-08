HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La artista pacense Sheila, junto al tucán que ha dibujado este sábado en la nueva selva del Guadiana.

La artista pacense Sheila, junto al tucán que ha dibujado este sábado en la nueva selva del Guadiana. J. V. Arnelas

Badajoz

93 artistas crean una selva para el Guadiana

Ilustradores llegados de distintos puntos de España celebran el décimo cumpleaños de las jornadas 'fondo negro' con un mural que roza los 400 metros

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Seres fantásticos, gorilas que parecen reales y lemures inventados son desde este sábado los nuevos habitantes del Guadiana. Desde esta mañana, 93 artistas llegados de ... distintos puntos de España se han dado cita en los bajos de la carretera de Cáceres, en el camino de tierra que lleva a la Fábrica de la Luz, para dibujar un mural lineal que roza los 400 metros. Es la selva del Guadiana, donde los animales se funden con árboles frondosos y firmas de grafiteros.

Te puede interesar

