93 artistas crean una selva para el Guadiana

Seres fantásticos, gorilas que parecen reales y lemures inventados son desde este sábado los nuevos habitantes del Guadiana. Desde esta mañana, 93 artistas llegados de ... distintos puntos de España se han dado cita en los bajos de la carretera de Cáceres, en el camino de tierra que lleva a la Fábrica de la Luz, para dibujar un mural lineal que roza los 400 metros. Es la selva del Guadiana, donde los animales se funden con árboles frondosos y firmas de grafiteros.

El pacense Sak, José Antonio Agúndez, es el alma mater de la iniciativa que organiza para celebrar el décimo aniversario de 'Fondo Negro'. La primera ocasión se realizó en Badajoz, pero después han ido moviéndose por España y querían volver a la ciudad que les vio nacer. Desde las diez de este sábado hasta mañana domingo por la mañana se podrá ver a los escritores alternando dibujos con firmas grafiteras.

La pacense Sheila (Shei, artísticamente) es una de las mujeres que este sábado ha pintado las dos cosas. Primero un tucán de grandes dimensiones y después su propia firma. Su experiencia le dice que Badajoz valora cada vez más este arte urbano, aunque le gustaría que más adolescentes se acercaran a esta forma de expresión.

Hoko ha llegado desde Barbate. Se ha inventado un personaje «entre mono y lemur» con vivos colores que comenzó a dibujar a las nueve de la mañana y tiene previsto acabar sobre las seis de la tarde. Alejandro de la Fuente, de Montijo, tiene en el arte urbano una fuente de ingresos. Desde la cultura del grafiti y el hip hop evolucionó hasta los murales, y es el autor de uno de los más conocidos de la región. Suyo es el mantón de extremeña que puede verse en la residencia de ancianos de Puebla de la Calzada o el de la primera maestra que enseñó en el instituto de Valdelacalzada.

«El grafiti ha salido de la clandestinidad. Ahora uno puede venirse a pintar aquí, en a la margen derecha junto al río de Badajoz, que es una maravilla. Ahora el grafiti está más valorado y se pueden hacer verdaderas obras arte», cuenta mientras continúa con un «gorila radiactivo».

A los paseantes que suelen recorrer esta zona del río les gusta la iniciativa. Así lo explicaban Juana y Miguel, los dos de 74 años. «Nos encanta el arte urbano. Sabíamos que habían pintado un paño negro para dibujar encima y esta mañana nos hemos venido a verlo. Nos encanta la iniciativa, dar a la gente que le gusta pintar, este espacio, que estaba muerto y al que le van a dar vida».

La pareja tuvo la oportunidad de ver trabajar en directo a Alejandro Pajuelo, conocido artísticamente como Chino, y autor de muchos murales en la ciudad, como el del centro de mayores de Santa Marina, o los dibujos de las casetas del parque del río. Este sábado pinta un «cocodrilo un poco humanizado» con el objetivo de embellecer la zona, pero también disfrutar del encuentro con otros artistas y conocer a los que han llegado a Badajoz por primera vez.

'Fondo Negro' nació hace diez años para decorar las antiguas naves del matadero, en el polígono industrial El Nevero, antes de su derribo. Después fue moviéndose por otros municipios de España, como Barbate, Madrid, Sevilla, Cartagena y Cádiz. Este año, para volver a Badajoz, han contado con el apoyo de empresarios y comercios locales, que les han cofinanciado la actividad.