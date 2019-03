«Soy artista, pinto con tinta» Juan Antonio Torrado, a la derecha, señala algunos de los trabajos que ha realizado en su estudio de Badajoz. :: casimiro moreno El pacense Juan Antonio Torrado está entre los diez mejores tatuadores de España | Este especialista en realismo, formado con el pintor Diego Simancas, tiene una lista de espera de año y medio MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Domingo, 31 marzo 2019, 09:13

Juan Antonio Torrado era carpintero como su hermano. Habría seguido sus pasos -dice- aunque hubiera sido otra cosa. A él lo que le gustaba era pintar, lo hacía de pequeño como desahogo, pero nunca se planteó el dibujo como forma de vida.

Un día entró en su carpintería el pintor pacense Diego Simancas. Era cliente habitual y él le cortaba las maderas. En una ocasión le preguntó que para qué las quería y resultó que eran para pintar. «Le dije que yo también pintaba, me pidió que le hiciera un dibujo y en diez minutos se lo hice con bolígrafo», recuerda. Simancas le abrió las puertas de su academia y de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, que dirigía por entonces.

No solo fue su mentor, también quien le descubrió que podía reconducir su vida para hacer lo que le gustaba. A los 27 años, pidió el finiquito en la carpintería, se fue a Madrid y se trajo de vuelta el título que le habilitaba para tatuar. Cinco años después, Torrado ha logrado entrar en el 'top ten' de los tatuadores realistas de España.

Hasta su estudio en el barrio de San Fernando llegan de Viena o Palma de Mallorca para tatuarse

Tenía la base necesaria para pasar del lápiz a la tinta, el talento. De eso son testigos sus años en la Academia de Artes y Oficios. «El primer año hice lápiz y me dieron matrícula de honor, el segundo carboncillo y obtuve el segundo premio y luego empecé a aprender la técnica del pastel dando clases particulares en la academia de Diego Simancas».

Con confianza en sí mismo pero sin despegar los pies del suelo, pensó en el tatuaje como la forma de vivir de la pintura, pero a través de un negocio sin fecha de caducidad. «Me lo jugué todo por ser tatuador sin saber si iba a llegar a algún sitio. Interiormente sabía que sí, porque el tatuaje no dejaba de ser una técnica más de la pintura. Fue coger la máquina y en los primeros cinco minutos sentí que es lo que iba a hacer el resto de mi vida».

Por eso, si se le pregunta si se considera tatuador o artista, no lo duda. «Soy artista, pinto con tinta. Si no tienes una buena base de pintura, no podrás ser nunca un gran tatuador».

Lolo le prestó el gemelo

Empezó a trabajar en casa. Su único 'book' eran sus dibujos y así comenzó a darse a conocer para sorpresa de muchos, que desconocían su faceta artística. Su escaparate para mostrar sus primeros trabajos en tinta fueron sus familiares. «Mi hermano Lolo me prestó su gemelo para que se lo tatuara, después el bíceps, luego tatué a mi primo y su novia...».

En nueve meses, estaba abriendo su estudio en su barrio, en San Fernando. Hoy hasta su local, que se ve desde el Seminario, llegan desde todas partes de la provincia, de España y del mundo para tatuarse con él. Y le sigue asombrando: «La mitad de mi clientela es de Badajoz, después de Portugal viene muchísima gente, de Madrid, de Palma de Mallorca y ahora estoy tatuando a un chico que viene desde Viena».

Sus tatuajes son realistas. Trabaja a mano alzada, a partir de la composición digital de imágenes que selecciona a conciencia. Después con las tintas negra, grises y blanca, busca texturas, volúmenes y sombras. Cada día, trabaja en sesiones de nueve horas y pese a ello, tiene la agenda repleta de citas para el próximo año y medio.

Hace, sobre todo, retratos, lo que le comporta una enorme carga emocional. «Suelen ser de personas o mascotas que han fallecido, estos tatuajes tienen un trasfondo que hacen que me vacíe y dé todo de mí».

También le dan rienda suelta para tatuar animales, ciudades, dioses griegos o geishas. A veces son alegorías con las que plasma el carácter de la persona que está tatuando, otras veces son trabajos puramente estéticos, con los que más artista se siente porque deja que la tinta hable de su inspiración. «He hecho miles de tatuajes y en todas las zonas del cuerpo. Ya es difícil inventar algo, por eso lo que busco es hacer imágenes cada vez más hiperrealistas, más cañeras».

Torrado ha pasado de recoger premios en las convenciones de tatuajes en las que se ha presentado, a ser él jurado en los certámenes nacionales de tatuadores. Sus miras están puestas ya en Londres y Nueva York, donde sueña con enseñar sus lienzos de piel.