Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»

La artista madrileña Olalla Gómez Valdericeda está indignada con el trato que se ha dado a su obra en Badajoz. Su escultura 'Smile' resultó finalista ... de los Premios Ciudad de Badajoz 2025, por lo que formó parte de la exposición que ha podido verse en noviembre en el Museo Luis de Morales.

Una vez terminada la muestra, las pinturas, esculturas y fotografías debían regresar a sus autores. A ella le llegó de vuelta el pasado miércoles, pero no en las condiciones que esperaba. Antes de ese momento la llamaron desde la organización del certamen de la Concejalía de Cultura avisándola de que no podían mandarle su trabajo «porque el embalaje de cartón estaba totalmente destruido», sin explicar que el centro cultural había sufrido una inundación. Enseguida se dio cuenta de que había una confusión, porque la caja que protegía su obra no era de cartón, sino de madera. Y, efectivamente, la interlocutora se refería a la pieza de otra autora, también finalista y llamada Olalla.

Sin más información sobre lo sucedido, el miércoles el repartidor de Correos tocó el timbre de su puerta para entregarle la obra. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que «la caja de madera estaba podrida y chorreando agua, con la obra encharcada y las piezas de hierro oxidadas».

Intentando buscar una explicación, navegó en Internet y localizó la noticia de HOY que narraba la inundación sufrida por el museo tras la rotura de una tubería en la plaza Santa Marina. «Nadie me había informado, intenté contactar sin respuesta».

Envió un vídeo a una responsable de la exposición, evidenciando el estado en el que recepcionó la escultura, pero nadie se disculpó. «En mis 18 años como artista jamás he visto una cosa así», lamenta dejando patente que una de las cosas que más le han molestado es las «falta de transparencia».

Tres meses de trabajo

Olalla empleó tres meses de trabajo en crear la obra dañada, en la que empleó doscientas monedas de un euro, que modificó eliminando el círculo central para elaborar los eslabones de una cadena. Antes de venir a Badajoz, la pieza estuvo expuesta en ARCO, la feria de arte contemporáneo más importante del país. 'Smile' participó «de la mano de la galería madrileña Freijo, junto a la artista que ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, Concha Jerez». Su valor es de 7.000 euros, según el cálculo de la creadora. Recién regresada de México, donde acaba de inaugurar la muestra colectiva 'El ojo desarmado', la artista madrileña no descarta «emprender acciones legales».

«Valorando los daños»

Desde la Concejalía de Cultura aseguran que las obras enviadas de vuelta a sus dueños «son las que no han sufrido daños», y añade que los trabajos afectados por el agua aún se encuentran en las instalaciones municipales, y se siguen «valorando los daños».

En cualquier caso, el Consistorio sostiene que el seguro de Aqualia, concesionaria del servicio de agua en la ciudad, se hará cargo de los daños, y precisa que se pondrá en contacto con esta artista afectada.