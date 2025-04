El arreglo de las estaciones de bombeo de San Roque empieza este mes

La limpieza de los cauces comienza en unos días

Una de las causas del mal olor en los arroyos Rivillas y Calamón son los vertidos provocados por el mal funcionamiento de las estaciones de bombeo, pero también contribuye el agua estancada en los cauces. Esto ocurre debido a la vegetación que crece habitualmente. En la actualidad buena parte de los cauces están cubiertos de vegetación, incluso crecen árboles entre el hormigón. La situación es muy mala en el puente de San Roque y en la desembocadura del Rivillas en el Guadiana, donde hay gran cantidad de agua estancada en este tramo y se amontonan los vertidos. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que la limpieza comenzará en unos días. La empresa concesionaria de la limpieza de los parques del Rivillas y el Calamón es la responsable de estos trabajos, por lo que no deben contratarse a parte. Sin embargo, según el Consistorio pacense, no se ha podido llevar a cabo antes la limpieza porque estaban pendientes del permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). La CHG debe autorizar cualquier intervención en los cauces para garantizar que no daña al río y a las aves que viven en la zona, de hecho, es habitual ver patos en los arroyos Rivillas y Calamón. El permiso de la Confederación se firmó el pasado viernes 2 de junio y desde el Ayuntamiento aseguran que, en cuanto tengan la constancia oficial, comenzarán los trabajos, por lo que se espera que sea en breve. La limpieza se realiza en dos fases. En primer lugar los operarios retiran basuras de los cauces a mano, hay muchas botellas, por ejemplo, y a continuación se elimina la vegetación mediante el uso de máquinas.