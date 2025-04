Arreglar una fuente cuesta 100.000 euros

Las fuentes ornamentales no solo tienen una función meramente decorativa o como referencia y distinción urbanística. En ciudades como Badajoz, también aportan frescor a la ... zona en la que están.

Un ejemplo claro es la fuente de Isabel de Portugal, situada en el cruce de Sinforiano Madroñero con María Auxiliadora y la carretera de Olivenza

Con el paso del tiempo se ha convertido en un signo distintivo de Valdepasillas y una de las fuentes más reconocibles de la ciudad.

Sin embargo, esta fuente, llamativa por el potente chorro de agua que lanzaba, dejó de funcionar las pasadas Navidades

Según informó entonces el Ayuntamiento, le había reventado el motor. No era posible repararlo y se precisaba comprar uno nuevo. Para ello, se aprobó destinar 100.000 euros para su reparación con un plazo de ejecución de tres meses.

No obstante, la fuente sigue sin funcionar. El pasado mes de junio el contrato se adjudicó por 97.500 euros (por debajo del precio de licitación) a la empresa Imesapi.

Según el Ayuntamiento, las obras para arreglar comenzarán de forma inminente.

Otras fuentes no han tenido tanta suerte. Entre otras razones, porque sufren actos vandálicos continuos.

Es el caso de las fuente del parque de Las Vaguadas. En realidad, en la urbanización hay dos: una redonda y la cascada de 50 metros de largo.

La primera de ellas se ha estropeado y reparado en varias ocasiones. En el plan de acción de enero se contempló arreglarla con un presupuesto de 23.000 euros. Pero luego solamente estuvo en funcionamiento dos meses y ahora se ha vuelto a estropear.

Según fuentes municipales, no se va a arreglar más esa fuente debido a que siempre se rompe por el mismo motivo, los actos de vandalismo.

«Me parece muy mal que no la vayan a arreglar más», afirma Guillermo Villasán, presidente de la Asociación de vecinos de Las Vaguadas.

Ampliar LA fuente del parque de Las Vaguadas. Casimiro Moreno

«Si hubiese un poco más de presencia policial y de educación cívica para que entre todos cuidásemos el entorno público, yo creo que la situación mejoraría. Pero si no lo arreglamos y no perseguimos a quien lo estropea pues difícilmente podemos tener un parque en condiciones», añade.

El problema que ha tenido esa fuente, según Villasán, es que estuvo demasiado tiempo sin uso.

Explica que cuando funcionaba la vaciaron para limpiarla y estuvo alrededor de cuatro meses así.

En ese tiempo, los vándalos destrozaron los tubos y los focos. «Lo que no se puede hacer es vaciar una fuente para limpiarla y tardar cuatro meses en volver a llenarla porque si no, los chavales las destrozan. Es lógico: si el jardín se riega, el jardín no lo pisa nadie porque está lleno de barro. Pues con la fuente lo mismo, si está llena nadie se meterá porque hay agua», razona.

LOS DATOS Fuente del Cerro Gordo. El presupuesto aprobado fue de casi 16.000 euros para suprimir parte del vaso para colocar juegos infantiles.

Fuente de Santa María de la Cabeza. El presupuesto aprobado fue de 46.000 euros para renovar bombas e iluminación.

Resto de fuentes. La fuente de los poetas, en la ronda norte, Cuatro Caminos, Puerta del Pilar, en la de Correos, Jardines del Guadiana, Colón y Parque de la Legión.

Sin embargo, la cascada es un caso perdido. Fue inaugurada en 2004, pero dejó de funcionar dado que se producían constantes botellones y en sus lecho se acumulaban botellas. En varias ocasiones los vecinos han intentado que fuera recuperada, pero nunca recibieron respuesta por parte del Ayuntamiento.

«Los chorros que estaban en medio de la cascada los quitaron, la iluminación también, y la pared por donde caía el agua solo la he visto funcionar una vez. Nadie nos dice nada, siempre se refieren a la fuente de abajo pero la cascada nada de nada», lamenta Villasán.