Arranca el proyecto ‘Aulas Hospitalarias Lopetrónicas’

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Ayer dio comienzo la primera sesión del proyecto ‘Aulas Hospitalarias Lopetrónicas’, impulsado por el CEIP Lope de Vega de Badajoz, que une innovación educativa, inclusión y compromiso social mediante la robótica educativa y la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Coordinado por el docente Daniel Pérez Leitón, este proyecto tiene como finalidad promover la inclusión educativa, la empatía y la conexión social entre el alumnado del CEIP Lope de Vega y los niños hospitalizados, utilizando la robótica educativa como vehículo de unión entre innovación, emoción y aprendizaje.

Durante el curso escolar 2025/ 2026 se desarrollarán sesiones mensuales de 90 minutos en las Aulas Hospitalarias del Materno Infantil. En ellas, el alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Lope de Vega compartirá experiencias con los niños hospitalizados, participando juntos en actividades de robótica, programación básica y creatividad tecnológica diseñadas desde el Aula Lopetronic (Aula del Futuro del centro).

Los objetivos que guían ‘Aulas Hospitalarias Lopetrónicas’ son claros y profundamente humanos: fomentar valores de solidaridad, empatía y compromiso social entre el alumnado participante; acercar la robótica educativa y las competencias STEAM a entornos hospitalarios; favorecer la continuidad educativa y emocional del alumnado hospitalizado; reforzar la colaboración entre educación y sanidad, impulsando el trabajo conjunto de docentes y personal sanitario; desarrollar aprendizajes competenciales con impacto social y humano, donde la tecnología esté al servicio de las personas; promover la creatividad, la autonomía y el pensamiento lógico, potenciando la competencia digital, social y emocional, e impulsar experiencias de Aprendizaje-Servicio que unan conocimiento y compromiso.

El proyecto se integra de forma estable en la programación general anual del CEIP Lope de Vega, vinculado al Aula Lopetronic, al Plan Digital de Centro y al proyecto CITE STEAM del Centro.

