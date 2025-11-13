Arranca la construcción de los nuevos vestuarios del campo Paco Pulido de Badajoz

En unos meses el campo de fútbol Paco Pulido, junto al seminario de Badajoz, estará completo. Estas instalaciones deportivas se inauguraron en 2022, pero ... quedaba pendiente la construcción de sus vestuarios, una obra que acaba de arrancar con un presupuesto de 315.000 euros.

El campo de césped junto al seminario se inauguró en abril de 2022 tras años de peticiones por parte de los vecinos de San Fernando. Hasta entonces los niños del barrio debían desplazarse a otras zonas para entrenar fútbol. La puesta en marcha del campo, que recibió el nombre de Paco Pulido, costó 700.000 euros, pero quedó pendiente la construcción del edificio de los vestuarios, que ahora se completará.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Acota 2 Servicios y mantenimientos y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos arrancaron hace un mes, por lo que, si se cumplen los plazos, deberían inaugurarse en abril, por lo que a final de temporada los futbolistas podrían usar estas instalaciones. Actualmente se cambian en un pequeño almacén que hay junto a la entrada al campo.

Los nuevos vestuarios serán anexos al edificio de la entrada. Serán cuatro vestuarios para equipos de fútbol 7 pudiendo unirse dos vestuarios para equipos de fútbol 11. También se crearán tres vestuarios de árbitros. Esto se unirá a los aseos públicos, los almacenes y el cuarto de instalaciones.

La obra que acaba de comenzar también completará los cerramientos necesarios e instalará dos accesos a los vestuarios desde distintas fachadas.

En concreto el edificio nuevo contará con 238,70 metros cuadrados. Cada uno de los cuatro vestuarios separados mide entre 28 y 38 metros cuadrados y los tres individuales, para el equipo arbitral, cuentan con 7,5 metros cada uno.

Cimientos ya listos

Por el momento los operarios ya han demolido varias estructuras que había en la zona, de una antigua piscina, y han completado la cimentación de los nuevos vestuarios. Cuando finalice la nueva estructura se integrará en la entrada actual.

Desde su inauguración hace tres años y medio la actividad es constante en el campo Paco Pulido, especialmente para los equipos del AP Santa Isabel que fue el club que peleó durante años para que se pusiese en marcha. Al igual que su futuro vestuario, este campo es versátil y cuenta con dos espacios para fútbol 7 que se pueden convertir en uno de fútbol 11.

Los terrenos junto al Seminario San Atón donde está el campo y el nuevo vestuario se han podido usar gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Mérida-Badajoz. Este último concedió una permuta de sus terrenos al Consistorio, en concreto, una parcela de 6.651 metros cuadrados en la avenida Manuel Saavedra Martínez.

Con la construcción de este vestuario esta avenida vuelve a estar en obras, ya que solo hace unas semanas ha terminado la urbanización de sus espacios verdes.