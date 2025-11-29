HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Obra de cambio de tuberías y acerado en María Auxiliadora. J. V. ARNELAS

Badajoz

Arranca el cambio de tuberías en María Auxiliadora para acabar con los reventones

En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz ya prometió llevar a cabo esta renovación, pero finalmente no se hizo; Ahora también se cambiarán las aceras

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Los vecinos de María Auxiliadora lo han logrado. Tras años de reventones de tuberías e inundaciones ha comenzado el cambio de la tubería principal ... de esta avenida. El objetivo es acabar con las averías que ocurren regularmente en la zona.

