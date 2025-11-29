Arranca el cambio de tuberías en María Auxiliadora para acabar con los reventones

Los vecinos de María Auxiliadora lo han logrado. Tras años de reventones de tuberías e inundaciones ha comenzado el cambio de la tubería principal ... de esta avenida. El objetivo es acabar con las averías que ocurren regularmente en la zona.

La renovación de la red de aguas es una cuenta pendiente desde hace años para María Auxiliadora. En 2022 el Ayuntamiento de Badajoz incluyó el cambio de red en la zona dentro de sus inversiones, pero finalmente no se llevó a cabo. Ahora Aqualia, la empresa concesionaria de la red de aguas, ha asumido el cambio aprovechando que el Consistorio pacense está renovando los acerados bajo los que está la canalización.

La obra comenzó la semana pasada y ya se han cambiado varios metros de canalización. La reforma es muy visible para los vecinos porque los operarios van cortando un carril, el que va desde la rotonda Isabel de Portugal hacia el centro de la ciudad.

El concejal delegado de Vías y Obras, Carlos Urueña, destaca que se trata de una intervención importante en una zona en la que reconoce que había muchas quejas debido a las averías de la red. «Hemos decidido aprovechar que vamos a cambiar el acerado para sustituir las tuberías porque, si ponemos nueva acera y hay una rotura, tendríamos que volver a sustituirla en poco tiempo. Por eso Aqualia está aprovechando para sustituir la tubería ahora que abrimos la calle». «No tendría sentido cambiar las aceras sin llevar a cabo el cambio de tuberías a la vez», dice Urueña.

En la misma obra, de hecho, se mejorará el sistema de drenaje para evitar balsas de agua cuando llueve. Para ello se instalarán nuevos sumideros dentro de la reforma general que se está llevando a cabo en varias zonas de la ciudad.

Adiós a las inundaciones

Con el cambio en la red de aguas, los sumideros y el acerado se llevará a cabo en María Auxiliadora «una reforma integral y aprovecharemos para llevarlo a cabo todo a la vez». Así los vecinos solo soportarán una obra a la vez aunque el edil reconoce que tardará varios meses, se trata de una avenida de 600 metros.

En cuanto a las aceras, Carlos Urueña explica que se repararán las zonas que están dañadas y, si hay tramos muy estropeados, se cambiarán por completo las baldosas. El objetivo es que ese lado de la avenida, el más cercano a Condes de Barcelona, quede completamente renovado. Hace dos años que el Ayuntamiento ya cambio la acera del otro lado de esta misma vía, la que pasa por delante de los Salesianos.

Para los vecinos esta obra es una victoria. La última gran rotura se produjo el pasado mes de agosto. El reventón comenzó en María Auxiliadora, pero al ser la tubería principal la inundación fue muy grande y también se anegaron las calles Padre Tomás y Godofredo Ortega y Muñoz. Los vecinos estuvieron sin suministro durante varias horas, algunos hasta el día siguiente.

Esta avería reforzó las quejas y la solicitud de que se cambiasen las tuberías que ahora han comenzado a sustituirse.

Plaza Portugal, nueva imagen

La sustitución de acerados de María Auxiliadora, según detalla el concejal de Vías y Obras, está incluido en la inversión de la plaza de Portugal donde el Ayuntamiento también está llevando a cabo una renovación completa. Se trata de una inversión de 280.000 euros que incluye el arreglo de este espacio junto a Castelar y la sustitución de 1.500 metros cuadrados de aceras en otras zonas de Badajoz. En esta medida se incluye el acerado que se está arreglando en María Auxiliadora.

Urueña explica que la reforma de la plaza de Portugal también ha comenzado. Llevan dos semanas trabajando y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que estará reabierta a principios de 2026. El aspecto cambiará por completo, incluida la instalación de plataforma única en el suelo, pero se mantendrán las plazas de aparcamiento, muy demandadas en la zona.

En concreto en la plaza de Portugal se van a instalar nuevas tuberías de agua limpia y sucia (saneamiento y abastecimiento), así como las redes de alumbrado. Con ello también se pretende evitar que se repitan los reventones que han afectado a las tuberías por cambios de presión en el agua y que se deben, sobre todo, a que son de fibrocemento y antiguas, igual que en María Auxiliadora. Cambiarán también los sumideros para que desagüen mejor en días de lluvia y plantarán diez árboles más cuando todo esté terminado. También habrá nuevo mobiliario urbano, como papeleras.