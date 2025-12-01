Temporada «altísima» de comidas navideñas en Badajoz, con fechas agotadas y menús desde 35 euros

Llegó la temporada fuerte de comidas navideñas de empresa y amigos. Los negocios de hostelería entran en época «altísima de facturación», y la multiplicación ... del trabajo complica a algunos empresarios un refuerzo de las plantillas necesario para aumentar los beneficios y compensar el bajón de la segunda quincena de enero.

Los hosteleros confirman que cada vez se anticipan más las llamadas para reservar comidas navideñas «por miedo a quedarse sin fecha». Este año los empresarios están contentos porque Nochebuena y Nochevieja caen en miércoles, y eso refuerza el negocio de los fines de semana.

Este viernes empezaron a servirse este tipo de menús cerrados, con ibéricos para abrir, aperitimos y plato principal, más postre y bebida. Algunos gimnasios o centros deportivos disfrutaron los primeros de sus celebraciones. «Esta antelación de las reservas nos facilita mucho el trabajo. De esta forma podemos empezar a servir esas comidas tres o cuatro semanas antes», indica Manuel Moreno, vicepresidente de Cetex (Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura) y copropietario de Lo Nuestro.

Opina igual Ana Blanco, encargada de las reservas del grupo Río. Este grupo hostelero sirve hasta mil cubiertos en los días fuertes, rozando el completo en sus diez salones. Aquí las reservas navideñas empezaron a cerrarse en julio, porque hay «empresas que lo dejan listo antes de irse de vacaciones».

Fechas fuertes

Este año las fechas fuertes para estos encuentros serán los viernes y sábados del 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Son los viernes y sábados preferidos por empresas y grupos de amigos. Después, entre Nochebuena y Nochevieja, se concentrarán «sobre todo celebraciones más familiares, de personas que visitan la ciudad y aprovechan para juntarse», señala el vicepresidente de Cetex.

A partir del puente de la Constitución, «ningún día es flojo», e «imposbible» es la palabra más repetida cuando suena el teléfono solicitando mesa. Toca manosear las páginas de la agenda para intentar encontrar hueco algún día de diario.

Menús más caros

Los hosteleros consultados por este diario reconocen que los precios de los menús han subido «un par de euros» en la presente campaña. La horquilla se mueve entre 35 y 50 euros. «Hemos tenido que subir un poco porque todo se ha encarecido una barbaridad y, aún así, no se ha incrementado el precio de los menús para compensar» esos costes, indica Manuel Moreno. En el hotel Río los precios de las comidas arrancan a partir de los 40 euros. «Ofrecemos un menú largo de pie, seguido de un plato de carne o pescado. Entra toda la bebida, el cava y el café», detalla Ana Blanco. «Algunas empresas pagan incluso la barra libre».

«Hemos tenido que subir un par de euros, porque además de encarecerse todo el producto, ha subido la mano de obra» Francisco Borrego Copropietario de Casona Calta, Casona Badaja, La Rana Loca y Gastrobar 47

Francisco Borrego es el copropietario de cinco negocios de hostelería de la ciudad: Casona Alta, Casona Baja, La Rana Loca, Gastrobar 47 y La Bodega de San José, que tras meses cerrado por las obras de la plaza vuelve a estar operativa al cien por cien. En estos restaurantes los precios de los menús navideños se fijan entre 38 y 45 euros. «Hemos tenido que subir un par de euros, porque además de encarecerse todo el producto, ha subido la mano de obra... Tras echar númerons, no hemos tenido más remedio para amortiguar lo mínimo ese impacto. Era inevitable».

Comida en mesa o picoteo de pie

En cuanto a la fórmula para disfrutar de estos encuentros, los pacenses siguen prefiriendo las comidas en mesa, al tiempo que crece la fórmula del coctel servido de pie, seguido del tardeo. «En esos casos, hacemos menús a medida, con raciones de picoteo». Confirma el dueño de la Casona Alta sobre este tipo de encuentro que permite interactuar con más comensales, al tiempo que la fiesta «sale un poco más barata, arañando algún euro».

En los cinco restaurantes de Borrego las reservas comenzaron en octubre y el trabajo de servirlas se inició hace una semana. A partir de este viernes 28 de noviembre, cuando se enciende el alumbrado navideño, se presenta el mayor ajetreo, con el 'boom' que se espera a partir del puente. «Llevamos dos o tres años que este tipo de servicios se han adelantado a los últimos días de noviembre».

Ampliar El bacalao sigue siendo uno de los pescados preferidos en los menús navideños. HOY

Carnes ibéricas y bacalao

En cuanto a la composición de los menús, los reyes siguen siendo las carnes ibéricas como la pluma, el secreto o el solomillo, y el bacalao el pescado más demandado.