Los arquitectos piden fondos públicos para continuar con la actuación en la Alcazaba

Los directores de la última gran obra que se llevó a cabo en la Alcazaba allá por el año 2015 han pedido este sábado un ... esfuerzo económico de la administración para poder proseguir con los trabajos. A esta reivindicación ha dado voz Julián Prieto, uno de los arquitectos directores de aquella intervención en la que compartió responsabilidad con Javier Gómez de la Peña y Jorge López.

Ellos tres, con el apoyo de los aparejadores José Joaquín Escribano y Carlos Rubio, fueron pieza clave en una actuación que fue encargada a Construcciones Olivenza. «Queda mucho por hacer pero es importante la intervención pendiente entre la Puerta de Carros y la Puerta del Capitel, sin olvidar que después hay que poner en orden el interior de la Alcazaba y decidir cómo se va a usar», defiende Prieto.

Estas manifestaciones las ha realizado durante la visita que ha guiado junto a Javier Gómez de la Peña en la Alcazaba coincidiendo con la Semana de la Arquitectura, que ha sido organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

En estos días ha habido actos en distintas localidades de la región pero uno de los platos fuertes era la visita a la Alcazaba de Badajoz, a la que se han unido un centenar de pacenses deseosos de conocer detalles reveladores de este recinto histórico.

La presentación ha corrido a cargo de Francisco Javier Carpio, vocal del Colegio de Arquitectos, y tras él ha tomado la palabra Julián Prieto, que desde el interior de la Galera, ya recuperada como sala de exposiciones, ha explicado que la Alcazaba gira en torno a un recinto protegido por una muralla construida a conciencia muchos siglos atrás.

El arquitecto ha explicado que en un primer momento se trataba de una robusta tapia que buscaba asiento y protección en la roca madre del cerro sobre el que se asienta. Después ha añadido que con la llegada de los proyectiles de cañón esos muros se rellenaron de tierra, «como si de una maceta se tratara», para poder resistir las nuevas embestidas.

Es ahí, en ese relleno, donde está el origen de las inmensas humedades a las que tuvieron que dar solución buscando un lugar por el que pudiera salir el agua acumulada. En su opinión, todo lo que se actuó en 2015 ha servido para conseguir que la Alcazaba sea un recinto visitable y atractivo. «En estos días hemos vuelto a recorrer este lugar y nos hemos dado cuenta de que el estado de conservación es bueno, eso es síntoma de que los trabajos se hicieron bien».

El objetivo ahora, prosigue Prieto, es conseguir que las administraciones vuelvan a invertir en la Alcazaba de Badajoz como lo hacen en otros lugares. «Cada vez que veo un nudo de comunicación en una autopista de Madrid pienso en que con el dinero que cuesta eso se podría hacer una ciudad nueva en Badajoz. No es tanta la inversión que se necesita porque la actuación que se hizo aquí no llega a los 4 millones de euros. No es tan costoso, simplemente es cuestión de que no se nos deje atrás».