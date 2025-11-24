El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento

José Antonio Espada Belmonte, arqueólogo de la Junta de Extremadura, ha renunciado a su nombramiento como arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo solo dos días ... después de que su nombramiento fuera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Espada Belmonte concurrió al proceso con la «convicción de poder contribuir significativamente a la recuperación del Casco Antiguo». Pero, como explica a HOY, «después de analizar los retos del Consorcio y de evaluar mi papel en la estructura administrativa, he sopesado que sería más útil a mi ciudad permaneciendo en mi puesto actual dentro de la Junta de Extremadura. Es una decisión muy meditada, tomada con responsabilidad y con el máximo respeto institucional».

El puesto de arqueólogo es fundamental en este organismo, dado que todas las obras de la zona histórica deben contar con un estudio que realizan estos especialistas. Precisamente, la falta de estos profesionales es uno de los motivos de que los proyectos se ralenticen.

Este arqueólogo pacense es muy conocido en Badajoz por sus trabajos realizados en monumentos como el hornabeque de la cabecera del Puente de Palmas, la recuperación del fuerte de San Cristóbal o del baluarte de la Trinidad. Ha tomado la decisión de renunciar al puesto tras reunirse con el gerente del Consorcio para la recuperación del Casco Antiguo, Francisco Tomás Cerezo, para abordar los objetivos estratégicos y las previsiones de la institución.

En ese encuentro supo que el puesto de arquitecto que estaba previsto en la plantilla del nuevo organismo y que Espada considera «una figura esencial para la gestión integrada del patrimonio» ha sido eliminada de la relación de puestos de trabajo, por lo que considera que se ha alterado «significativamente la estructura técnica» prevista para el Consorcio.

«El consorcio no puede asumir competencias que no le corresponden»

Espada Belmonte incide en que esta modificación es importante. «El Consorcio, como ente y plantilla autónoma, no puede asumir competencias que hoy corresponden legalmente a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Badajoz. La eliminación de la figura del arquitecto y la ausencia de determinados perfiles técnicos plantean dudas razonables sobre la capacidad operativa real del organismo para abordar determinadas funciones que la legislación vigente reserva estrictamente a otras administraciones».

Al considerar que tanto este cambio organizativo como la distribución de competencias previstas en las normas, José Antonio Espada Belmonte ha concluido que, en este momento, su aportación a la ciudad es mayor permaneciendo en su actual puesto como Arqueólogo de la Junta de Extremadura, desde donde continúa trabajando de forma directa en la protección, supervisión y gestión técnica del patrimonio histórico.

Satisfacción por el reconocimiento

Aun así, le queda la satisfacción de que las tres administraciones que forman parte del Consorcio —Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura y Diputación Provincial de Badajoz— confirmó su idoneidad. «Ha sido una enorme satisfacción personal saber que las tres administraciones han valorado por unanimidad mi cumplimiento de los requisitos para ocupar la plaza de Arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo. Concursé con la firme creencia de poder aportar lo mejor de mí a nuestra ciudad». A pesar de su renuncia, Espada Belmonte agradece el reconocimiento y muestra su disposición a continuar colaborando, desde su posición en la Junta de Extremadura, en las actuaciones encaminadas a la protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio de Badajoz.

El consorcio había convocado otras dos plazas, una de Técnico Jurídico Económico y otra de administrativo-contable. Ambas han quedado desiertas.