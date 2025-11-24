HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
José Antonio Espada Belmonte, arqueólogo de la Junta en Badajoz que había logrado la plaza en el consorcio del Casco Antiguo. HOY

Badajoz

El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento

El arqueólogo considera que será más útil a la ciudad en la Junta tras saber que han eliminado el puesto de arquitecto y la ausencia de perfiles técnicos, lo que le «plantea dudas razonables sobre la capacidad operativa real» del ente

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

José Antonio Espada Belmonte, arqueólogo de la Junta de Extremadura, ha renunciado a su nombramiento como arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo solo dos días ... después de que su nombramiento fuera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

