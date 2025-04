'Arduino Day Extremadura', actividades para todos los públicos en El Hospital

R. H. Bdajoz Martes, 13 de junio 2023, 07:57 Comenta Compartir

'Arduino Day Extremadura 2023' llega este sábado, 17 de junio, al El Hospital-Centro Vivo con charlas, demostraciones o talleres para todos los públicos o concursos. Una jornada para todo lo relacionado con la programación, la electrónica, la robótica y con la plataforma de software y hardware libre Arduino, una plataforma de programación de código abierto fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, una tecnología que permite crear diferentes microordenadores de una placa electrónica con la capacidad de leer sensores, conectar luces LED o mover motores mediante la programación sencilla de instrucciones y comandos.

Según la Diputación de Badajoz, habrá contenidos de distintos niveles de dificultad, desde nivel 0 hasta nivel experto, para todos los aficionado a la cultura 'maker' y Do It Yourself (DIY).

Se puede consultar la programación y realizar la inscripción en los talleres en arduinodayextremadura.es.