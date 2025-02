Árboles sin podar invaden las aceras

Ramas que se interponen en el camino del peatón, semáforos, farolas o señales de tráfico que quedan ocultas tras los frondosos árboles. Esa es la ... consecuencia de la multitud de árboles sin podar que hay en la ciudad.

Clara Lacruz pasea a su perro por la avenida del Puente Real, zona por la que hay obstáculos que hay que esquivar, pero ella cuenta que, por su altura, no le suelen molestar, «solo alguna rama que se está cayendo y con la que me puedo dar si voy despistada».

Blas, un ciclista que circula por el carril bici que hay en el Puente Real, admite que el paseo fluvial es donde más le molestan las ramas, pero por el puente no tanto.

En la calle Julio Cienfuegos Linares, donde se encuentra el McDonald's, también hay muchos árboles que tapan la acera y no hace falta ser muy alto para que molesten.

Ali, que mide 1,90 metros, sale a desayunar muchos días a una cafetería del barrio, por lo que admite que sí le entorpecen y tiene que agacharse para pasar.

Por el contrario, otros vecinos que transitan por esta zona no lo ven un problema y eligen caminar por la acera de enfrente, ya que es donde da la sombra normalmente, aunque admiten que hay algún árbol que sí puede molestar.

Siguiendo por la misma calle, en el cruce de Julio Cienfuegos Linares con Antonio de Nebrija, hay un paso de peatones para cruzar al parque, pero un gran árbol impide tener buena visión al cruzar.

El parque de Castelar es conocido por su estanque de patos y sus vistosos pavos reales. Cuenta con una gran vegetación que sobrepasa sus límites, y es difícil de transitar por la avenida Santiago Ramón y Cajal, junto al instituto Castelar y la comisaría de policía.

Suelo pegajoso

La avenida Entrepuentes y la rotonda de Circunvalación Reina Sofía es otra zona en la que abundan los árboles, pero no están podados, por lo que las ramas molestan y el suelo está pegajoso por sus frutos. «No suelo salir por aquí, así que no me molesta, pero es cierto que hay que apartarse en algunos puntos del camino» cuenta José María García, que sale a pasear por la avenida Entrepuentes.

Valdepasillas es otro de los barrios afectados por la falta de poda. Los árboles estorban al pasear, los pájaros anidan sobre ellos y el suelo está lleno de excrementos.

Además de estos problemas, la vegetación no solo entorpece al peatón sino también a los conductores, ya que ocultan señales de tráfico y semáforos en zonas como la avenida del Diario HOY, a la altura del taller de neumáticos, donde una señal de velocidad queda parcialmente oculta. Y en la calle Santo Cristo de la Paz, cuyo semáforo queda también parcialmente oculto tras los árboles sin podar que invaden la calle.

En Damián Téllez Lafuente las farolas se pierden entre el follaje y debido a esto no iluminan bien por la noche y la calle está oscura.

A pesar de esta situación, los vecinos consultados por este diario no se muestran en general muy preocupados por el problema, excepto aquellos a los que los árboles les molestan en las fachadas o las ventanas de sus casas y pisos.