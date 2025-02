Los domingueros llenan de basura El Pico y Las Crispitas de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 25 de junio 2022, 20:44 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

Los últimos presupuestos municipales incluyen 550.000 euros para comprar parcelas en El Pico. El Ayuntamiento de Badajoz quiere que este espacio, entre el río Gévora y el Guadiana, se convierta en un parque para los pacenses y se una mediante una pasarela a la Margen Derecha. Pero mientras llega ese ambicioso proyecto, cada año, en primavera, este espacio y el camino de Las Crispitas se llena de basuras.

Los fines de semana cada árbol de estas dos zonas está ocupado. Familias y grupos de amigos se desplazan hasta estas áreas en coche para pasar el día. No hay contenedores ni basuras y, al final de la jornada, algunos se llevan los desechos, pero otros dejan las basuras esparcidas o amontonadas bajo la vegetación.

Estos espacios, además, no se limpian, así que las basuras pueden pasar semanas y meses, o incluso años. Es el caso de uno de los árboles más grandes de El Pico. Hace dos meses que alguien pasó una jornada en la zona y se rompió un cristal, posiblemente de alguna mesa o mueble. Ahora los restos están esparcidos allí junto a bolsas de basura colgadas de las ramas, botellas, plásticos y los restos de una hoguera. Es común hacer barbacoa junto al río y suelen tirar el carbón usado al suelo. Se ven las manchas negras por todas partes.

«Cada primavera y cada otoño está igual. No sabemos cuidar nuestras cosas. Yo vengo mucho y no verás que deje ni un papel», reivindica José Manuel Cisneros. Es pescador y suele pasar horas en uno de los embarcaderos de El Pico con sus dos galgos, que pasean con tranquilidad por la zona. Uno de sus perros se clavó un cristal de las basuras y ahora tiene cuidado para que no se acerquen. «Es uno de los lugares más bonitos de Badajoz, se ve la Alcazaba, el fuerte de San Cristóbal, es muy tranquilo y bonito, pero la gente no sabe comportarse», se lamenta este vecino.

Además de poner en peligro este entorno natural, ya que muchos residuos acaban en el río, la acumulación de basuras también provoca incendios. El año pasado varias parcelas de Las Crispitas ardieron y los fuegos siempre tenían lugar en fin de semana.

Tanto El Pico como el camino de Las Crispitas son lugares idóneos para comer al aire libre. De hecho acudir a estas áreas está tan extendido que los fines de semana incluso pasan furgonetas vendiendo helados y chucherías por los caminos.

Los usuarios, de hecho, piden que se acondicione este espacio para que sea más cómodo. Principalmente piden la instalación de basuras, pero también que cuente con mesas para comer, como existen río abajo, en la desembocadura del Caya.

«Es un lugar perfecto para tener mesas y para pasar el día, incluso mejor que Tres Arroyos», asegura Ángel Villa. Este pacense también pasea con sus perros por el entorno. «Y hago fotos porque se ven aves y tiene unos atardeceres espectaculares».

«Me acuerdo un lunes que me encontré los restos de una barbacoa completa. La carne, las latas de cerveza, servilletas por todas partes... Una vergüenza».

Soñar con un parque

Villa recuerda que, cuando era niño, había un chiringuito en El Pico. «Y sería un sueño que fuese un parque», añade.

Otro de los problemas que afecta a estos entornos fluviales son las escombreras ilegales. El acceso a la zona con vehículo es fácil porque hay caminos desde la Ronda Norte directos a El Pico. Remontando el río por el azud de la Pesquera se llega al camino de Las Crispitas que sube hasta el puente de la A-5 sobre el Guadiana. Los vehículos pueden recorrer fácilmente este espacio y de noche no hay iluminación ni tráfico. Eso provoca que algunas personas utilicen estos caminos para abandonar ripios.

Hay restos que llevan años en El Pico, por ejemplo, los azulejos, el lavabo y los sanitarios de un baño. El estado de El Pico y Las Crispitas contrasta con el cercano parque de El Rivillas, que está ajardinado y cuidado.

Por último este año, una vez más, los usuarios habituales han observado a vecinos que se han bañado tanto en el azud de la Pesquera como el río a su paso por Las Crispitas. Aunque es un entorno muy bonito, el baño está prohibido por el peligro que supone. De hecho, se han producido varios ahogamientos en estas aguas.

Ampliar Basuras en el camino de Las Crispitas con la Alcazaba de Badajoz de fondo. J. V. A. La CHG no cerrará Las Crispitas, pero mantiene las restricciones en la playa de los Seiscientos El Pico y Las Crispitas no son las únicas áreas fluviales que han tenido problemas por las basuras. La popular playa de los Seiscientos o el entorno del río Gévora también son zonas donde suelen ir los pacenses a pasar el día junto al agua y aparecen desechos abandonados. Estas últimas zonas, de hecho, llevan un año cerradas al paso de los coches para evitar su contaminación . La clausura la promovió la Confederación Hidrográfica del Guadiana para proteger estos entornos naturales. Sin embargo, la CHG descarta, al menos por el momento, cerrar el acceso a vehículos en El Pico y Las Crispitas. En 2021 la Confederación del Guadiana indicó que comportamiento de los usuarios supone «un riesgo sanitario y ambiental porque, además de acumular basuras y ripios, han localizado numerosas hogueras provocadas en el suelo, con el riesgo de incendio que supone». Los cierres se realizan con dos métodos: con obstáculos que impiden el paso de coches por los caminos y también plantando vegetación que en el futuro creará el mismo efecto, no habrá paso para vehículos. La CHG explica, sin embargo, que estas áreas siguen siendo accesibles a los peatones. Es decir, estos entornos naturales solo son accesibles para senderistas o ciclistas, ya que esto no provoca la acumulación de basuras. En los años 60 la playa de los Seiscientos se ganó su nombre porque se llenaba de coches los fines de semana para pasar el día en el río. Ahora los vehículos no se pueden acercar. La clausura de la playa de los Seiscientos y también del entorno del río Gévora ha provocado que aumente la afluencia de familias a Las Crispitas, el entorno fluvial más cercano a Badajoz. La subida de visitantes ha ido acompañada de un aumento de las basuras. La CHG no cerrará el acceso, aunque no descarta tomar medidas en el futuro.

