Aquagym, el ejercicio de moda entre los mayores

María Isabel Hidalgo Badajoz Miércoles, 9 de agosto 2023, 13:59 | Actualizado 14:22h.

Minutos antes de las once y media de la mañana Isabel Gutiérrez ya está a las puertas de la Residencia Universitaria Caja Badajoz, (Rucab). «Me ... gusta venir de las primeras porque me pueden las ganas que tenfo de piscina, me encanta el agua y disfruto mucho con este ejercicio», cuenta.

A sus 62 años, este es el cuarto verano que asiste a estas clases. Una actividad que la Rucab comenzó a organizar en el año 2020 para fomentar el deporte entre los mayores «que habían pasado unos meses complicados con el confinamiento por la covid», explica el monitor deportivo Modesto Ferreras. Noticia Relacionada El PSOE reclama dos piscinas de verano en Gévora y Ciudad Jardín Desde entonces él es el encargado de dirigir esta actividad que cada año tiene más auge entre los mayores, aunque Ferreras señala que está indicada para todo tipo de edades. «Lo bueno que tiene el aquagym es que hay personas que no pueden hacer ejercicio de impacto y esto se puede hacer en el agua dado que la flotabilidad evita posibles lesiones», comenta. El agua es la protagonista en unos ejercicios que permiten a los mayores ejercer un mayor movilidad en articulaciones y rodillas. «Gracias al agua las personas no tienen que superar todo su peso a la hora de hacer el ejercicio y están encantados», afirma. «Es lo mejor para mis rodillas» Unos ejercicios que Isabel Gutiérrez no podría hacer fuera del agua y que gracias a la piscina puede llevar a cabo. «Tengo muchos problemas de rodillas, de hecho tengo que utilizar la silla elevadora para entrar al agua porque las escaleras son muy altas, deberían poner unas más adecuadas para nosotros», apostilla. Piernas, o bíceps son algunas partes de la musculatura que trabajan a lo largo de la hora que dura la actividad y que a Gufín Martínez solo les sirve para fortalecer sus músculos, pues a sus 85 años el pasado verano recorrio a pie el camino de Santiago. «Me gusta mucho estar activo, camino mucho y hago todo el deporte que puedo. Este es el mejor para hacer en verano porque nos refrescamos a la vez que hacemos ejercicio», subraya. Ampliar Los mayores realizan uno de los ejercicos en los que trabajan los brazos C.MORENO Un chapuzón que agradecen los mayores que relatan que con las altas temperaturas si no llega a ser por este tipo de actividades no saldrían de sus casas. «A mi esto me viene estupendamente porque noto incluso que estoy menos encorvada que antes. La pena es que esto sólo dura hasta agosto y lo ideal sería seguir con el aquagym todo el año», cuenta Carmen Martínez, que a sus 85 años le encanta disfrutar de la música, que también es protagonista de los ejercicios. Reservas por Internet Los usuarios señalan que la única difícultad que encuentran no está en la actividad en sí, sino en como acceden a ella. «Lo peor es que hay que reservar las clases cada semana y se hace por internet, somos mayores y no sabemos utilizarlo nos lo tienen que reservar nuestros hijos», apunta Gutiérrez. Para acceder a las clases de aquagym, cada semana la Rucab publica un listado en la web desde la cuál hay que reservar semanalmente tanto las clases del martes y del jueves, que son los dos días que tiene lugar la actividad. El cupo máximo son 15 personas y los ejercicios que se pueden adaptar a las dificultades de movilidad que presente cada uno. Aún así, su monitor subraya que la imoportancia de esta actividad no recae solamente en los ejercicios sino en el impacto mental que tiene en los mayores, ya que se encuentran «motivados y activos gracias a que les ayuda a divertirse y socializar».

