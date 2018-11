«Si no se aprueban los Presupuestos, lo pagarán la ciudad y los funcionarios» El alcalde indicó ayer que mantendrá el diálogo con Ciudadanos para tratar de ratificar las cuentas municipales el próximo viernes en el pleno N. R. P. Sábado, 10 noviembre 2018, 09:15

badajoz. El próximo viernes los Presupuestos Municipales para 2018 llegarán al pleno municipal, pero aún no se sabe si serán aprobados. El grupo de Gobierno del PP necesita, al menos, el voto de la concejal de Ciudadanos, Julia Timón, y la edil no ha confirmado su apoyo a las cuentas. Ayer el alcalde, Francisco Fragoso, lamentó los problemas que puede causar un rechazo a estos presupuestos. «Si no se aprueban, lo pagarán la ciudad y los funcionarios», aseguró.

Fragoso se refirió a distintas partidas que incluye este plan económico como la mejora de la limpieza en parques los fines de semana, un proyecto para construir un pabellón deportivo para gimnasia en Valdepasillas o el dinero para continuar con el desarrollo de la piscina de la Margen Derecha.

Además, destacó que no se podrán realizar las mejoras salariales y de condiciones que desean para los trabajadores municipales.

Fragoso aseguró que han incluido todas las sugerencias de Julia Timón

El Presupuesto recoge el 100% de los niveles 1 y 2 de la carrera profesional, el incremento del 1,5% previsto por el Gobierno con carácter retroactivo desde enero y el 0,25% desde el 1 de julio. También la subida de la jornada de la banda municipal, la reclasificación de 58 auxiliares administrativos a administrativos y la homologación de los trabajadores de la FMD.

Por esa razón, justificó ayer el regidor pacense, espera que las cuentas se aprueben. En cuanto a su relación con Cs, un partido que ha sido su socio en otros momentos de la legislatura, Fragoso admitió posibles errores suyos durante las negociaciones de estas cuentas, «pero me gustaría que reflexionase también la otra parte. Hay que poner por delante a la ciudad». «Mi diálogo con Cs ha sido constante y continuaremos hablando», añadió el alcalde que aseguró que las cuentas incluyen todas las sugerencias que realizó Julia Timón.

Sobre las cifras, detalló que son 109,8 millones de euros el presupuesto consolidado y 106,4 millones en el caso del ayuntamiento sin contar con organismos autónomos, consorcios o patronatos. Dedican 6,8 millones a inversiones.

Entre estas inversiones destacan, por ejemplo, 900.000 euros para arreglar los polideportivos de Las Palmeras, Antonio Domínguez, el Nuria Cabanillas y La Granadilla. Fragoso anunció que también preparan un convenio para rehabilitar, junto con la Junta de Extremadura, el campo de fútbol que hay abandonado en el Cerro de Reyes (junto a la rotonda de las grullas). En el futuro sería de césped artificial.

Sobre el retraso de las cuentas, justificó que el personal con el que cuentan es escaso y se ha dado prioridad a proyectos que no se podían retrasar, como el Plan de Impulso de la Economía Local. Sin embargo, insistió, en que es importante sacar adelante estas cuentas para ayudar a la próxima corporación municipal.