Gecko Turner: «Hay que aprovechar la música de raíz, Rosalía canta por tangos extremeños»

Gecko Turner vuelve siete años después con su quinto álbum de estudio: 'Somebody from Badajoz', alguien de Badajoz, toda una declaración de intenciones desde la ... misma portada, con Castelar pintada. Al hablar con el artista se comprueba que, de nuevo, vuelve a esa mezcla de sonidos característica de trabajos anteriores: blues, soul, ritmos africanos o flamenco. Música de cruzar ríos para gente de ríos. O, como él mismo prefiere decir: «Música de alguien de Badajoz para Badajoz y el resto del mundo».

–Han pasado siete años desde el último álbum de estudio. ¿Por qué tanto tiempo de espera?

–Supongo que debo ser un desastre organizándome (risas). Realmente, es muy complicado hacer un disco. Y hay tantos discos hoy en día que hasta me da pudor seguir aumentando esa montaña de novedades que existe hoy en día. Es difícil sacar cabeza en este maremágnum actual: cada día, en Spotify, se lanzan 100.000 canciones. Yo tengo la suerte de estar en Lovemonk desde el primer disco y es una relación que va más allá de la relación artista-discográfica, es mi familia. No es fácil editar un disco, publicarlo, distribuirlo, promocionarlo... ¿Podría ser más productivo? Puede, pero ahora es cuanto toca que las canciones tengan vida propia. El proceso de producción, también debo decir, ha sido lento y cuando había ideas para cerrar el disco, la pandemia hizo que se parara todo. Y eso por no hablar de los directos. Ya en el final de la pandemia empecé a vislumbrar lo que podía ser el disco. Una vez hecho, ya me cuesta un poco más hablar de mis canciones. Bastante tengo con hacerlas, que hablen mejor de ellas los demás.

–¿Es cierto que todo el mundo conoce a alguien de Badajoz?

–Sí, 'Everybody knows somebody from Badajoz', como dice la canción. Y de ahí viene el título del disco. Es exactamente una canción de río, a lo Huckleberry Finn de Twain, mezclando recuerdos míos de pequeño con los barcos que cruzaban el Guadiana desde la zona de embarcaderos, con mi madre. Teníamos que ir a la estación a comprar cualquier cosa y en vez de cruzar el puente íbamos en barca y cruzábamos en una que tenía una forma romboidal, de las que solo se ven en museos. Es la historia de un niño jugando con el barquero, que le enseña a pescar... Es un poco la historia de cualquier río, como el Guadiana o el Misisipi. Son ríos con calado poco profundo en la tierra, con meandros, que tienen crecidas importantes, lo que hace muy fértiles a sus tierras. Mira las Vegas Altas o las Bajas del Guadiana. La importancia también es musical como ese blues del Misisipi que me apasiona, que es a su vez una analogía de mi trabajo. Yo es que las historias de Mark Twain las veo en el Guadiana, me parece que es un río que da pie a mucha literatura de ese tipo.

–¿Ha influido mucho la ciudad en su composición?

–Ha tenido que influir muchísimo porque nuestra patria es la infancia. Y mi infancia es Badajoz, el barrio de San Roque. Ha tenido que influir en la forma de hacer las cosas. Y en cuanto a si este es el disco que más referencias tiene, pues es que tiene hasta el título. Yo es que desde el primer disco meto guiños al Guadiana. Este disco, aunque esté en inglés, directamente es pacense. Hay mucha gente de Badajoz en todo el mundo, yo la he visto. Cuando vives anécdotas feas con la forma de pronunciar y demás hace que aumente el orgullo del sitio de dónde eres. Así que con Badajoz tenemos que hacer como le he escuchado toda la vida a la gente del cante, gitanos, desde los años 70: «Yo soy gitano y de Badajoz». Para ellos es un plus, es un orgullo. Me gustaría que eso se extendiera a nosotros, los payos.

–¿Se puede hablar de una escena musical extremeña?

–No veo una escena musical extremeña, no estoy muy al tanto. No sé si puede hablar de una escena como tal, porque hay menos infraestructuras que en otros sitios. Las iniciativas individuales existen, claro que sí. Vivir de la música, como de otras facetas artísticas, es algo complicado. Tiene que ser algo más allá de tener apoyos: tener inquietud y aprender a tocar instrumentos, canciones, tocarlas, tener buenos compañeros y cosas así. De todos modos, nuestro principal valor en Extremadura es el flamenco. A mí lo que más me gusta son los grandes cantaores de flamenco que tenemos aquí. Badajoz es la cuna de uno de los palos flamencos más utilizados, con más aceptación comercial: los tangos extremeños, originados en la Plaza Alta. Las sevillanas son de Sevilla; las bulerías, de Jerez; las alegrías, de Cádiz; malagueñas; granaínas; fandangos de Huelva. Y los tangos y los jaleos son de Badajoz. Creo que eso se pone muy poco en valor. En un bar, con Radio Olé puesto, puedo asegurar que más del 60% de canciones que salen están hechas con un compás originario de Badajoz. Más allá de que a algunos flipados como a mí nos guste el blues o el soul, tener una música de raíz, de ese valor incalculable, no sé cómo no se aprovecha más. Rosalía o C. Tangana cantan por tangos extremeños, por ejemplo.

–¿Qué queda del Gecko Turner de Guapapasea (2003)?

–Creo que es el mismo. Solo que ahora tiene menos pelo y un poco más gris. Pero es el mismo. Musicalmente, creo que tengo la suerte de, a lo largo de los años, ir conociendo y trabajando y trabando amistad con muchos maestros musicales. Espero haber evolucionado positivamente en algo, pero no he perdido la pasión por descubrir nuevas cosas. Esa es la clave.