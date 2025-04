Aprobados los nuevos precios de las entradas al concurso de murgas, que empieza en enero

El concurso de murgas del Carnaval de Badajoz empezará en enero con nuevos precios en las entradas. El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha ... aprobado inicialmente este lunes la ordenanza que pone orden en este cobro, que hasta este 2023 se ha realizado sin regulación.

La normativa se someterá a un mes de información pública una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que se espera que ocurra en los próximos días. En el caso de que no se produzcan alegaciones será aprobada de forma definitiva. Pero si se producen alegaciones y hay que estudiarlas, la autorización final se retrasará.

El Ayuntamiento confía en que dé tiempo para poner los tickets a la venta a finales de enero. El Carnaval empieza el 9 de febrero y el inicio del concurso estará marcado por el número de agrupaciones que finalmente participen.

La aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor de Vox y del PSOE. El portavoz de Vox, Marcelo Amarillo, ha destacado que el precio compensa el coste del concurso. Según los informes de los técnicos municipales, el Ayuntamiento tendrá que aportar 3.000 euros para equilibrar el coste.

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, ha criticado este lunes que el gobierno local haya esperado a aprobar este asunto en diciembre, tan cerca del concurso, a pesar de que en el último Carnaval ya advirtieron que tendrían que regular estas entradas. La situación es similar a la que ocurrió hace un año con las entradas de Ifeba, que tampoco estaban reguladas.

«Ustedes vuelven locos a todo el mundo», le ha dicho Cabezas a los populares. «Tenemos funcionarios muy serios al frente de esos servicios, pero ustedes son unos chapuzas. Traen este asunto por la vía de urgencia, en el último minuto». Fue un funcionario del área de Tesorería el que dio la voz de alarma en 2022 sobre la irregularidad de las entradas de Ifeba que llevaron a su normalización y, de ahí, este otro cambio.

El concejal socialista aseveró que el PSOE se opone a la subida de precios, en una media de tres euros por entrada y fase del concurso, aunque votaron a favor para que el Ayuntamiento regule los cobros. «Entendemos que se podrían haber mantenido más baratas».

Con IVA incluido, las entradas suben hasta los 18 euros en el patio de butacas y palcos, así como a 15 en anfiteatro para la final. Para preliminares costarán 9 y 12 euros, y para seminifinales, 14 y 11. Para el certamen infantil serán 6 y 8 euros.

El edil del PSOE preguntó qué ocurre con las entradas de los últimos años, dado que se vendieron sin ordenanza. «¿Qué pasa con las entradas de los últimos años y dónde ha ido ese dinero? Fue una venta de entradas ilegales», ha asegurado Cabezas.

«El Carnaval del año pasado fue un desastre», ha echado en cara el portavoz socialista a Gragera justo después de espetarle que ha tenido «suerte» en las últimas elecciones. Se refiere a que el PP obtuvo 14 de 27 concejales y, con ello, una mayoría absoluta holgada.

El alcalde le contestó: «Si usted cree que es cuestión de suerte... Es cuestión de sacrificio, trabajo. No trate a la gente como si no tuviera criterio propio porque la gente es más inteligente de lo que usted cree».

Para el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, también lleva muchos años en la oposición y podía haber advertido con antelación de la irregularidad que se estaba cometiendo. «El PP lleva un montón de años y por falta de previsión nos pilla el toro, pero Cabezas lleva un montón de años en la oposición y no había hablado de esto antes de 2022. En ese sentido, la crítica a la falta de previsión del PP y la crítica del PSOE han pasado muchos años y no lo habían planteado. Esperemos no tener que ir con prisa para actualizar otras ordenanzas».

Tras el pleno, el concejal de Hacienda, Javier Gijón, dijo desconocer si se están cobrando otras entradas sin normativa, como ocurrió con Ifeba y con el Carnaval. Aunque también advirtió que los funcionarios municipales están revisando por si esta circunstancia se da en otras áreas.

El dinero que se ha cobrado en años anteriores, según Gijón, está fiscalizado como ingreso municipal.

Por otro lado, el pleno también ha aprobado por unanimidad la anulación de la exención que evitaba a la Iglesia pagar el impuesto de obras y construcciones. Se hace para adaptar la ordenanza fiscal a la normativa nacional que, según recordaron el alcalde y la concejala socialista Sandra Caballero, nace de un acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede.

El pleno ha tenido carácter extraordinario y con un orden del día en que solo aparecían las ordenanzas para cobrar entradas para el concurso de murgas y la anulación de la exención del ICIO. Ha durado 20 minutos.