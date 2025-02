Una aplicación contra el desperdicio de comida

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:28 Comenta Compartir

Un ramo de flores de 15 euros por menos de 5, una bolsa de pasteles variados y pan por 3 euros y medio, una tortilla y postre por 4 o una caja de frutas y verduras por menos de 3. Las nuevas rebajas en Badajoz se consiguen al declararle la guerra a desperdiciar la comida.

Una aplicación para teléfonos móviles permite comprar los productos que los comercios no han vendido al finalizar la jornada. En lugar de tirarlos, les dan salida por un precio rebajado. Unas setenta tiendas pacenses se han sumado a este proyecto. La aplicación se llama 'Too good to go' (Demasiado bueno para tirarlo). La idea surgió en Dinamarca en 2016, cuando un grupo de amigos observaron cómo tiraban a la basura los restos de un bufé. Sus creadores aseguran que un tercio de la comida que se produce en el mundo acaba siendo desperdiciada. En España cifran el despilfarro en casi ocho millones de toneladas al año.

Poco a poco esta aplicación se ha ido instalando en el país. A Extremadura llegaron en 2018 pero hace seis meses que una campaña ha hecho que se amplíe su actividad. Cada día cada comercio ofrece un 'pack' por un precio que suele oscilar entre tres y cinco euros que los interesados pueden ir a recoger al finalizar la jornada. Su valor real suele ser el doble o el triple ¿La pega? Que son productos que se iban a tirar. A veces porque es pastelería y no sirve de un día para otro, en otras ocasiones la fecha de caducidad es cercana o es comida cocinada que no se ha vendido. El proceso se llama 'salvar' la comida.

Según detalla Manuel Andrade-Álvarez, responsable de To good to go en Extremadura, en el último año se han 'salvado' 17.295 packs en Extremadura, 6.101 en Badajoz. Además de la capital pacense está activo en Mérida, Cáceres y también en Villanueva y Don Benito. En estas dos últimas localidades ha entrado con mucha fuerza.

«No se trata de cosas en mal estado, sino de aprovechar productos totalmente aptos para el consumo», explica María Jesús Fernández. Esta pacense vende restos de su floristería en la aplicación y además es consumidora de 'To good to go', así que conoce muy bien el sistema. «No es que te den fruta que está mala, son rosas que no están frescas porque son del viernes pero le quedan días en buenas condiciones o plantas a las que se les ha caído alguna flor y ya no están tan bonitas, pero están vivas», explica la responsable de la Floristería Marisú, en el barrio de San Fernando.

Los que compran los 'packs' no saben lo que se van a llevar. La aplicación les dice, por ejemplo: «compra un pack de 2,99 en una frutería en concreto». Debe ser recogido entre las siete y las ocho de la tarde. Cuando está terminando la jornada, el comercio en cuestión prepara una bolsa con frutas y verduras que no ha vendido ese día. No están malas, pero hay que consumirlas en breve. También pueden tener algún defecto que haga que estén feas.

Las tiendas que han participado estos meses están satisfechas. En general, se agotan los paquetes, muchas veces en cuanto los ponen a la venta. «Los clientes me dicen que quieren conseguirlo, pero que es difícil porque otros se les adelantan», explica María Jesús Fernández.

Lo mismo ocurre en La boutique de la frutería, en Rafael Lucenqui. Este comercio tiene fruta, charcutería y carnicería y hacen lotes de distintos productos cada jornada. «Se lo llevan muy bien. Es una buena forma de aprovechar los productos con lo que queda del día», explica Julio Blanco, de este comercio.

Además, según destaca este comerciante, la iniciativa ha hecho que nuevos clientes se acerquen a la tienda, gente que no la conocía pero ha comprado por la aplicación. En su caso los paquetes suelen costar entre tres y cuatro euros y los clientes deben recogerlos entre las siete y media y las ocho de la tarde.

Fruterías

Como el comercio de Julio Blanco, las fruterías son las tiendas más habituales en 'To good to go' en Badajoz. También hay bastantes panaderías, cafeterías y pastelerías, algún asador de pollos, supermercados, varias carnicerías, e incluso un hotel.

Dos de las cafeterías son de David León. Se trata de El Taller, en Segura Otaño, y Clover, en San Roque. Este empresario explica que esta iniciativa no les sirve para aumentar sus beneficios «pero al menos cubres costes, no le pierdes dinero a las cosas que tirarías». En su caso ofrece dos packs cada día en cada uno de los negocios. Suelen costar 3,60 y, a cambio, ofrece productos por unos nueve euros. Los clientes van cuando van a cerrar y les permiten elegir entre la pastelería y la bollería que queda. Solo dan productos preparados ese mismo día. Los tirarían porque no los usan de una jornada para la siguiente.

La aplicación, a cambio de ofrecer la plataforma digital a las tiendas, se queda una comisión de los clientes. Para los compradores el proceso es gratuito porque no les cobran por bajársela. En cuanto a los comercios, cuentan con unos ingresos extra de productos que iban a desperdiciar. 'To good to go' les paga cada tres meses el total de lo que han vendido.

Miriam Vivas, del asador de pollos Asasur, cree que «está fenomenal» y que sirve para dar a conocer el negocio a los clientes. Ellos ofrecen un pack de 4 euros que en realidad costaría unos 12. Puede incluir pollo, o tortilla, salpicón de marisco, pimientos o algún postre. Los clientes que lo compran deben pasar a recogerlo de tres a cuatro. «Al principio ofrecíamos dos paquetes diarios, pero ya no sobra tanto, así que solo hacemos uno y siempre se vende».

Muchos de los que hacen uso de esta aplicación son jóvenes, pero Vivas explica que también le ha sorprendido gente más madura. «Te sorprende que se entera mucha gente de cómo funciona esto».

Andrade-Álvarez, de To good to go, detalla que el perfil son personas de 30 a 40 años, mayoritariamente mujeres, y muchos de ellos concienciados con el medioambiente. En el futuro habrá más cadenas nacionales y franquicias que se sumarán a la iniciativa.

Además de sacar rendimientos a estos productos que, sin este sistema, podrían acabar en la basura, detrás de 'To good to go' hay una filosofía de aprovechar los productos. Eso fue lo que convenció a Sergio Corchado, responsable de 'Semilla y Grano', una tienda de productos a granel instalada en el Casco Antiguo. «Evitar el desperdicio es una de las ideas con las que nació nuestra tienda. Ofrecemos lo que se queda colgado en la tienda como un bote defectuoso o algo que venga feo pero que está perfectamente», concluye Corchado.

