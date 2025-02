«Me apena que los estudiantes se queden sin sus clases porque aún no me dan la compatibilidad»

M. I. H BADAJOZ. Jueves, 9 de mayo 2024, 10:06 Comenta Compartir

Pese a que en el año 2012 Sara Guzmán, profesora de saxofón de la Escuela Municipal de Música, entró en la banda municipal no fue hasta el año 2020 cuando comenzó a dar clases. La música tiene el grado superior de este instrumento por el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Además, también estudió Magisterio y tras varios años en la bolsa de la escuela de música decidió trabajar de maestra en la Junta. Una tarea que desde hace cuatro años compatibiliza con las clases de saxofón que por las tardes imparte en la escuela municipal. Puede compatibilizar ambos trabajos porque la profesión de músico está considerada bien minoritario.

Pero Guzmán alega que ni desde la escuela ni el Ayuntamiento le habían reclamado esta compatibilización. Fue en enero, cuando ella pidió una baja médica de 28 días, cuando no la dejaron volver a su puesto en la escuela municipal. «Me llamaron diciéndome que tengo que pedir una excedencia por expediente de incompatibilidad», relata. «Me sentí obligada a pedir esa excedencia para mantener mi puesto hasta que me llegue la compatibilidad que he pedido a la Junta», cuenta.

Una compatibilidad a la que tiene derecho porque esta se otorga cuando la jornada laboral no supera las doce horas, y la suya en la escuela de música es de ocho.

«Me apena que los alumnos se queden sin sus clases con el instrumento comprado. Ellos están muy contentos conmigo. Pero me he sentido maltratada por parte de las escuelas de música», sentencia. No es la primera vez que le rescinden un contrato a Sara, a la que ya se lo hicieron hace unos años en abril. Ahora espera que le llegue la compatibilidad para incorporarse en septiembre, lamenta que sea tarde para encontrar sustituta y espera solucionar sus problemas con la escuela mediante la vía legal.