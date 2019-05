Un apartamento turístico en Badajoz Búsqueda de apartamentos turísticos a través del móvil. :: hoy Mientras que Cáceres y Mérida tienen ya una oferta consolidada, en la ciudad sigue sin despegar este tipo de alojamientos A. GILGADO BADAJOZ. Domingo, 12 mayo 2019, 09:04

Los apartamentos turísticos se han consolidado en la región como alternativa a los hostales y hoteles. La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura contabiliza 337 en estos momentos.

Pero llama la atención que en la capital cacereña operen 130 alojamientos de este tipo, que en Mérida ya funcionen 39 y que Badajoz solo se registre uno. Francisco Martín, el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, explica que solo autorizan establecimientos que cumplan con las ordenanzas municipales y que en Badajoz hay una normativa local más exigente que en el resto de ciudades.

En concreto, explica la Consejería que entre los documentos que tienen que presentar los interesados se encuentran la licencia municipal (actualmente llamada comunicación ambiental). «En el caso del Ayuntamiento de Badajoz, según la documentación que han aportado a la Dirección General de Turismo, hay varios interesados en promover apartamentos turísticos, la citada Corporación municipal los califica en el marco del Plan General Municipal como Uso Hotelero (EHR).

Añade que «de acuerdo con las fichas de compatibilidades de uso del citado Plan, se exige en estos casos que el alojamiento cuente con acceso independiente desde el espacio público exterior y que cuente con núcleo de comunicaciones igualmente independiente del resto del edificio». Por lo tanto, no se está concediendo la licencia municipal a los apartamentos turísticos situados en edificios destinados a uso residencial que reúnen estas. «Por tanto, aun cumpliéndose los requisitos exigidos por la normativa regional en materia turística los interesados no pueden ejercer la actividad de apartamento turístico al no disponer de la preceptiva licencia municipal por no cumplir las condiciones urbanísticas que exige el Plan General Municipal vigente en Badajoz», finaliza la Dirección General de Turismo.

A esta restricción hay que sumar una demanda de visitantes menor. Badajoz recibió el año pasado 211.000 visitantes según el INE. Lejos de los 290.000 de Cáceres y los 246.000 de Mérida.

Manuel María Moreno es el flamante presidente de Cetex. Con pocas semanas aún al frente de la patronal turística, cuenta que el de los apartamentos es uno de los temas sobre su mesa por lo que empezar. «Tenemos que estudiar a fondo la regulación de cada ciudad, pero nuestra batalla siempre fue que se regularizaran los ilegales. Y en eso tenemos que seguir. Debemos combatir la economía sumergida».

En Cetex creen que el perfil del viajero que viene a Badajoz es muy distinto al que va a Mérida o Cáceres. Badajoz vive más del profesional que se mueve de lunes a viernes mientras que Mérida y Cáceres atraen a familias que salen los fines de semana y los pisos se adaptan más a sus necesidades que un hotel. Desde la Junta recuerdan que en el último año han aumentado la vigilancia para los que tienen la alternativa de sacarle partido en negro a una vivienda sin uso.

Según el director general, siete de cada diez ilegales que se ofertan por Internet han desaparecido o se han regulado. Ante la dimensión del problema en otras capitales española y para garantizar la convivencia entre viajeros y vecinos, la Asamblea de Extremadura aprobó el verano pasado la Ley de Turismo.

Desde entonces cada empresa que comercialice debe publicitarse en Internet con su número de inscripción del registro de actividades turísticas. Los que ofrezcan viviendas sin este registro podrán ser sancionados con hasta sesenta mil euros. Hace pocos días se celebró una reunión entre el director general y varios empresarios del sector. En este encuentro los nuevos operadores pidieron una regulación aún más concreta. Creen necesario, por ejemplo, que el número de plazas lo determine el espacio y no las estancias. Los propietarios creen que no tiene sentido que un 'loft' de una sola estancia de 100 metros pueda acoger a los mismos viajeros que un estudio de 25.