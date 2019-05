Aparece la fuente de mármol original Rafael Ibáñez junto a la fuente original de Castelar. / CASIMIRO MORENO Lunes, 20 mayo 2019, 08:24

En 2015, la asociación Cívica lanzó una campaña de suscripción popular para hacer una réplica de la histórica fuente de mármol blanco de Castelar, a la que se le perdió la pista en una de las reformas del parque. Un año después y tras los donativos de 84 pacenses, una réplica realizada en Borba se instaló en el mismo lugar del parque donde estuvo la original. «Hace dos años y medio, cuando llegué a Castelar, me encontré en las oficinas la fuente comida de polvo que ni se veía. Me gustaría restaurarla y que se colocase en su sitio», relata Rafael Ibáñez. Él está prendado de la pieza. Le seducen los surcos que la erosión del agua ha dejado en ella. «Si eres de Badajoz, has bebido en esta fuente, hay que recuperarla».