Aparece en buen estado el hombre desaparecido en Badajoz Ha sido localizado en torno a las 11.30 horas de este viernes un poco desorientado REDACCIÓN Viernes, 11 octubre 2019, 11:58

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que Francisco Ledesma Martínez, el hombre al estaban buscando en Badajoz desde la tarde de este jueves, ha aparecido en buen estado.

Este vecino de 55 años de la barriada del Cerro de Reyes ha sido localizado en el entorno de la carretera de Sevilla, algo desorientado pero en buen estado. El hombre ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

Familiares y amigos de Francisco lo buscaban desde la tarde de ayer jueves por el entorno del río Rivillas en Badajoz.

Sus familiares han explicado a HOY que Francisco salió para dar un paseo y la última vez que tuvieron contacto telefónico con él fue en torno a las 18 horas. Media hora más tarde ya no tenía el terminal activo y no pudieron volver a localizarlo ni hablar con él. Fue entonces cuando sus familiares denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional. Un dispositivo policial lo estuvo buscando por noche en la zona del Rivillas. Al no tener noticias de Francisco, a primera hora de este viernes sus familiares y amigos han empezado a buscarlo de nuevo por este espacio verde.