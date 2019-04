Anulan por falta de pruebas una condena por quebrantar una orden de alejamiento Sede del Penal número 1 de Don Benito, donde se juzgó el caso en primera instancia. :: e. domeque La Audiencia revoca el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito porque la jueza no mantuvo una posición neutral EVARISTO FDEZ. DE VEGA BADAJOZ. Martes, 2 abril 2019, 08:14

La Audiencia de Badajoz ha revocado la sentencia que condenaba a un vecino de Villanueva de la Serena por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su expareja. Ese fallo ha sido anulado tras concluir el tribunal que la jueza de primera instancia no mantuvo una posición neutral y, además, negó a la defensa la posibilidad de demostrar que el acusado estaba en Sevilla cuando ocurrieron los hechos.

El veredicto ha sido publicado después de que los letrados de la defensa, José Duarte y Gloria Iglesias, apelaran el fallo que condenaba a Ramón T. P. a nueve meses de prisión.

Ese primer fallo fue firmado por la jueza del Penal número 1 de Don Benito, quien consideró probado que el encausado, que no asistió al juicio, quebrantó por primera vez la orden de alejamiento el 20 de agosto de 2017 al detener su vehículo ante el domicilio de su expareja en Villanueva de la Serena y dirigirse verbalmente a ella reclamándole ver a la hija menor que tienen en común, a lo que accedió su exmujer. Un día después el hombre regresó para insistir en su petición, quebrantando la medida de alejamiento por segunda vez.

No fueron interrogados los testigos ni el responsable de la empresa para la que el condenado dice que trabajó esos días

La jueza reconocía en la sentencia que la única prueba de cargo contra el acusado era la declaración de la denunciante, quien sostiene que la primera vez que su expareja fue a su domicilio se encontraba acompañada de su madre y de otras vecinas. Igualmente explicó que cuando al día siguiente regresó pidiéndole que le dejara llevarse a la niña, ella le respondió negativamente y él comenzó a insultarla.

La magistrada reflejó en el fallo que «ante las preguntas excesivamente escuetas de los abogados de la acusación y la defensa, fue ella misma la que pidió a la denunciante que relatase lo sucedido «con la única finalidad de esclarecer la verdad». En ese momento, la víctima indicó que el primer día «le dejó a la niña» a su expareja y que la menor incluso se montó en el coche del padre. Después, la mujer le dijo varias veces a su expareja que no podía estar allí y el acusado se marchó. Igualmente confirmó que el segundo día se negó a dejarle a la niña y que por este motivo recibió insultos.

«Bien pudiera el acusado creer que si el día 20 de agosto había estado con su hija e incluso la había montado en el coche con la aquiescencia, siquiera momentánea de la denunciante o la no oposición, al día siguiente podría llevársela. Pero ni en un caso ni en otro está justificado el quebrantamiento de la medida cautelar que le impedía aproximarse a menos de 200 metros», se argumenta esa primera sentencia.

Ese fallo también explica que la coartada introducida por el abogado de la defensa el mismo día del juicio -unos partes de trabajo en los que se indicaba que esos dos días el acusado estaba trabajando en Sevilla- no podía ser considerada porque fueron aportados de forma extemporánea y no había sido llamado como testigo el representante de la empresa para que confirmara o no su veracidad.

La Audiencia revoca el fallo

Tras conocer ese veredicto, los abogados de la defensa presentaron un recurso de apelación y la Audiencia Provincial ha dictado ahora una sentencia revocatoria en la que se absuelve al condenado.

El tribunal recuerda ahora que la única prueba de cargo es la declaración de la víctima, pero después de ver el vídeo del juicio los tres magistrados sentenciadores han llegado a la conclusión de que esa declaración se produjo porque «se excedió en su cometido» al someter a la denunciante «a un nuevo interrogatorio» en el que mantuvo «una actividad inquisitiva encubierta que compromete seriamente su imparcialidad judicial».

«Lejos de pedir simples aclaraciones a la testigo, único supuesto legal permitido, realiza un verdadero interrogatorio propio más bien de la parte acusadora que de un tribunal neutral, suplantando la figura del Ministerio Fiscal con reiteradas preguntas de signo incriminatorio y dirigidas a un único, concreto y determinado fin: acreditar que el acusado quebrantó la medida de alejamiento».

El tribunal arguye que tampoco dio valor a lo expuesto por el padre del acusado, quien dijo que esos dos días su hijo estaba en Sevilla. Tampoco suspendió el juicio para que pudiera ser citado el representante de la empresa para la que supuestamente trabajó. «De esta manera se hubiera sabido si se hallaba o no esos días en su lugar de trabajo».

Por último, no fueron citadas por la acusación las vecinas que supuestamente estuvieron presentes cuando se produjeron los hechos. «No se celebró un juicio justo», concluye una sentencia que puede ser recurrida ante el Supremo.