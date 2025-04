Anulada la multa a un coche aparcado en tierra porque no obstaculizaba el tráfico

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz ha revocado la denuncia con la que fue sancionada la propietaria de un vehículo que ... fue multado por la Policía Local de Badajoz por estacionar en una zona de tierra anexa a la avenida Manuel Rojas Torres, el vial que comunica el parque comercial de la Ronda Norte con el puente de la carretera de circunvalación.

En la denuncia que ha sido objeto de litigio los agentes consideraron que se trataba de una infracción grave porque el vehículo no obedeció la prohibición de aparcamiento, pero el juzgado anula esa multa tras comprobar que el coche estaba fuera de la calzada y no suponía obstáculo alguno para la circulación.

El origen de este procedimiento está en esa infracción detectada el 12 de febrero de 2023. Era la 1.30 de la madrugada cuando los agentes denunciaron a un turismo Peugeot 206 por «no obedecer una señal de prohibición o restricción» y «estacionar no respetando esa señal». Sin embargo, la propietaria del vehículo recurrió con el convencimiento de que su coche no se encontraba estacionado en la calzada sino en una zona de tierra aneja a la misma en la que no «obstaculizaba gravemente la circulación».

Frente a esta posición se situó el Ayuntamiento de Badajoz, que remitió al juzgado una fotografía para justificar la denuncia.

Explica la sentencia que aunque en esa instantánea policial se vislumbraba «un cordón policial en mal estado para intentar advertir o señalizar un lugar de aparcamiento prohibido», igualmente se advertía que el coche no estaba en la calzada, por lo que «el vehículo no entorpecía ni grave ni siquiera levemente la circulación».

Concluye el fallo que debería haber sido el Ayuntamiento de Badajoz el que demostrase que ese vehículo suponía un problema para la circulación, puesto que la denuncia fue impuesta por una sanción grave (artículo 53 de la Ley de Seguridad Vial) por estacionar en una zona prohibida por una señal.

De acuerdo con esos artículos, para que exista una infracción grave (multa de 200 euros) el vehículo debe estar parado o estacionado en un carril bus, en carriles o vías para ciclistas, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para peatones».

Ninguna de estas circunstancias observó el juzgado cuando analizó el recurso y aunque la propietaria del vehículo pidió que, en el peor de los casos, se rebajase la sanción de grave a leve (multa de hasta 100 euros), el juzgado se limita a revocar la sanción impuesta por el Ayuntamiento, por lo que la multa queda totalmente anulada y, además, se obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del procedimiento, tal y como defendía Ildefonso González-Haba, el abogado que ha llevado este caso.