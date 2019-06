Vivimos los compases de la feria y la tarde iza su luz. Despedimos mayo emocionados con el homenaje a Antonio Pinto, que fuera vecino de honor caminando el año 2007/2008. El acto tuvo lugar en la gala del vecino del año que organiza la asociación de vecinos de Santa Marina.

Un servidor le dedicó unas palabras y un soneto. Conocí a Antonio Pinto uno de esos días en los que el reloj no termina de estirarse; quisimos coser la tarde, pero solo conseguimos un zurcido blanco a la zafiedad y la mentira. Más tarde, entendí por qué a este soberbio sevillano, que no tiene raya de pantalón y le gusta recordar de vez en cuando de dónde venimos, de gallardo porte, nostálgico de un ayer cuando menos diferente siempre erguido como una escoba, se le quería en todos los lugares donde era sobradamente conocido como Antonio el del Cola Cao. Nunca encontré explicación a su amor por Badajoz, ahora sí. Antonio es de risa fácil, de andar tranquilo, y se inclina si hace falta ante el asombro de la vida. Al viajero Antonio, que lo es, te lo encuentras en cada calle, en el ruido diario, porque sabe abrazar la amistad, ceñir los pespuntes de la madrugada y barruntar el ruido de los besos nuevo, que intenta acercar voluntades, acentos y silencios. Y rezuma humanidad.

Un servidor no desea prosperidad, ni siquiera salud, que tampoco me sobra. Pero pido a Dios que me ayude en el camino que me quede a elegir a mis amigos, que no es tarea fácil en estos tiempos. Sé que Antonio Pinto es uno de ellos, porque somos cómplices en la risa, aunque pueda ser desatinada.

Creo que hay días en los que no importa la lluvia, si conoces a personas tan auténticas y verdaderas como Antonio Pinto, porque él te presta su paraguas.

Vayan estas breves y sencillas palabras, en su homenaje, y en el de todos los que se empeñan en que los sueños se cumplan. ¡Va por ti, Antonio Pinto, el del Cola Cao!

- ¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos de feria!