Antonio José Mata, matrón: «He ahorrado 300.000 euros al SES y ahora no quieren pagarme el abogado»

Mil dieciocho euros con setenta y tres céntimos. Esa es la cantidad que pretende abonar el Servicio Extremeño de Salud al abogado que ha defendido durante siete años a un matrón del Hospital Materno Infantil al que el propio SES animó a buscar un letrado ... particular para defenderse de una acusación de homicidio por imprudencia de la que ha salido absuelto en una sentencia que ahorra al SES 300.000 euros en concepto de indemnización.

El problema, denuncia Antonio José Mata, es que el Servicio Extremeño de Salud y la compañía aseguradora que la administración sanitaria tenía contratada para este tipo de situaciones se niega a abonar la minuta de 24.675,33 euros que solicita su abogado. «He llamado a los servicios jurídicos del SES para confirmar que esa minuta es ajustada y allí me han dicho que es lo correcto, pero nadie quiere hacerse cargo».

El origen de este caso está en la denuncia que pusieron unos padres en los juzgados tras perder a su bebé minutos después del nacimiento. Ocurrió en octubre de 2016 y poco después se abrieron unas diligencias previas por las que fueron investigados varios pediatras, dos ginecólogas y este matrón. Recuerda Antonio José que cuando comenzó la instrucción desde los servicios jurídicos del SES le indicaron que aunque la administración sanitaria contaba con abogado, era conveniente que cada uno de los procesados buscase un letrado particular para evitar posibles conflictos de intereses. «Me dijeron que un solo letrado no podría defendernos a todos porque cada uno podría dar una versión distinta y le sería difícil tomar postura».

Con posterioridad la acusación fue archivada respecto a los pediatras y a las ginecólogas pero se mantuvo contra el matrón, que no volvió a tener noticias del abogado del SES hasta el día del juicio.

El SES ve adecuado que el seguro contratado por el Servicio Extremeño de Salud quiera pagarle 1.018 euros por 7 años de trabajo

En los ocho años que transcurrieron entre la denuncia y el juicio su abogado particular asistió a los interrogatorios del matrón y del resto de imputados y testigos, en total ocho declaraciones en cuatro sesiones distintas. También redactó cinco recursos de reforma, dos recursos de apelación y el escrito de defensa, además de asistir a las tres sesiones de juicio oral. «Estos años hemos hablado muchísimas veces, él siempre me transmitía la convicción de que yo tenía la razón y finalmente el juzgado nos la ha dado».

En la sentencia se recoge un informe de los médicos forenses que analizaron el caso en el que se indica que la actuación sanitaria y profesional de este matrón fue acorde a la legislación actual y a las recomendaciones actuales» en lo referido al control de un parto, una apreciación que se tiene en cuenta a la hora de absolverlo. Del mismo modo se exime al SES de la responsabilidad civil que solicitaba la Fiscalía, 90.000 euros para el padre del bebé y 120.000 para la madre, cantidad que elevaba la acusación particular a 300.000 euros.

Pero aunque el juzgado ha dado la razón al matrón y ha dejado claro que él no fue responsable de esa muerte, el fallo no le exime de abonar los 24.675,33 euros que le pide su abogado, una cantidad que se determina en función de la cantidad a la que asciende la responsabilidad civil que reclamaba el denunciante.

Antonio José reconoce que el día que se celebró el juicio estuvieron en sala el abogado del SES, al que había visto por última vez cuando lo interrogaron al inicio de la instrucción, y también el letrado de Mapfre, este último representando a la aseguradora que tenía contratada el SES en 2016 para defender a la administración sanitaria y a su personal.

Si hubiese existido condena, Mapfre se habría hecho cargo del pago de la indemnización. Además, el contrato que tenía firmado el SES con esta aseguradora incluía también el abono de los gastos de defensa (abogado y procurador) que conllevara este procedimiento, pero con un límite de 2.054,84 euros (a repartir entre abogado y procurador) por ser esa la cantidad que Mapfre abona a los letrados y procuradores que representan a la compañía en este tipo de juicios. Esos 2.054,84 euros son los que figuran en el documento que envió Mapfre al matrón para comunicarle que esa sería la cantidad que recibiría en concepto de «indemnización total y definitiva por los gatos de defensa penal incurridos como consecuencia del siniestro de referencia». Además, le advertían de que al percibir ese dinero renunciaba a «toda acción o derecho que pudiera corresponderle». O lo que es igual, renunciaba al derecho de reclamar una cantidad mayor.

El abogado le ha pasado un cargo de 24.675 euros que rechaza Mapfre porque sus letrados solo cobran 1.018 por cada caso

«He pasado muchas noches sin dormir, han sido años de preocupaciones y problemas con la familia. Cuando te ves en una situación como la que yo he vivido te entran ganas de aislarte del mundo porque la acusación pedía para mí varios años de prisión y de inhabilitación profesional... Incluso hubo un momento en el que me ofrecieron una sentencia de conformidad en la que la familia recibía la indemnización y yo no tenía responsabilidad penal, pero yo estaba convencido de que era inocente y fui hasta el final. Y ahora que el SES y Mapfre se han ahorrado 300.000 euros, me encuentro yo con el problema de que tengo que pagar 24.000 euros a mi abogado».

Insiste Antonio José Mata en que esa minuta debe asumirla el SES por tratarse de gastos derivados de un juicio en el que se analizaba una actuación profesional en un hospital público. «Todo se derivaba de mi trabajo, confío en que lo arreglen porque es algo que nos puede ocurrir a todos los que trabajamos en un hospital del SES».

Su empeño por encontrar una solución incluso le llevó a dirigirse al consejero de Sanidad, José María Vergeles. «Contestó a mi carta en octubre, me dijo que iba a estudiar mi caso y que entendía lo mal que lo estaba pasando, pero no me dan solución».

Desde el SES se indica que cuando ocurrieron los hechos el servicio «contaba con una póliza que incluía la defensa del asegurado, incluso contra reclamaciones infundadas, en cualquier procedimiento judicial, así como los honorarios y gastos de toda clase que vayan a cargo del asegurado como civilmente responsable».

Para los procedimientos penales esa póliza planteaba la posibilidad de que el asegurado encargase su defensa a un abogado y a un procurador designados libremente, en cuyo caso la póliza se haría cargo de sus honorarios profesionales siempre que «no fuesen superiores a los que abona la compañía aseguradora a sus propios servicios jurídicos».

De esta respuesta se deriva que el SES da por bueno que Mapfre pretenda abonar 1.018,73 euros al letrado que ha trabajado siete años en una causa en la que el SES se jugaba 300.000. «Espero que reflexionen y demuestren que tienen sensibilidad con los profesionales sanitarios de la región».