El PP pone a Cavacasillas como primer teniente de alcalde en Badajoz para darle a conocer

Rocío Romero Badajoz Martes, 8 de marzo 2022 | Actualizado 09/03/2022 08:12h. Comenta Compartir

Antonio Cavacasillas, concejal de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, se ha convertido en primer teniente de alcalde y portavoz del Consistorio. Así lo adelantó ayer HOY y lo presentaron en una rueda de prensa ofrecida por el propio Cavacasillas y la concejal que hasta ahora tenía esas mismas responsabilidades, María José Solana. Ambos son del PP.

Los populares adoptan esta decisión para dar a conocer a Cavacasillas, al que el PP provincial quiere presentar como número uno de su candidatura en las elecciones de mayo de 2023. Para ello necesitará ser ratificado por el comité electoral nacional.

El cambio anunciado ayer busca afianzar a Cavacasillas en la opinión pública y el electorado pacense, dado que solo lleva tres años como concejal y antes carecía de trayectoria política.

Al hacerle primer teniente de alcalde le dan más presencia ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Como portavoz del gobierno local ofrecerá una rueda de prensa cada viernes con los acuerdos semanales que adopta la coalición PP-Cs-edil no adscrito. En los últimos meses la hasta ayer portavoz local, María José Solana, había reducido estas comparecencias. Además, Cavacasillas se convierte en el portavoz del PP, de manera que también será el responsable del grupo municipal.

Aunque el PP le hizo coordinador local del partido en diciembre, Cavacasillas no ocupaba un puesto determinante dentro del Ayuntamiento. Ahora sí lo tiene porque pasa a ser el número uno del grupo municipal del PP y dos del Ayuntamiento, solo por debajo del alcalde, Ignacio Gragera (Cs). Todo apunta a que ambos se medirán en las urnas dentro de un año. A pesar de que los concejales de gobierno son delegados del alcalde en sus competencias, el acuerdo alcanzado entre PP y Cs en 2019 distribuyó las áreas que correspondían a cada partido. Y después cada formación decide cómo organizarlas sin necesidad de tener el beneplácito de la otra formación con la que comparte gobierno municipal.

El pasado enero, Cavacasillas sumó Juventud (que le retiraron a Juancho Pérez), una competencia que añadió a Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Cooperación al Desarrollo y Protección Civil.

La perjudicada por el cambio es María José Solana. Si bien conserva las áreas que ha dirigido en el último año (Policía Local, Intervención, Compras y Contratación), pasa de ser primera a séptima teniente de alcalde. Solana dijo ayer, en cualquier caso, que no se plantea dimitir del Ayuntamiento. «No he pensado en marcharme, no tengo motivo. Mi partido considera que mi trabajo es correctísimo y también lo ha decidido mi primer teniente de alcalde», manifestó ayer.

¿Quién ha decidido el cambio?

Solana y Cavacasillas ofrecieron ayer una comparecencia en la que no aclararon quién ha tomado la decisión del cambio.

Por un lado, insistieron en que los responsables provinciales y regionales del partido habían tomado la determinación. Pero, a la vez, trataron en todo momento de desvincularla de la posible futura candidatura de Cavacasillas porque, según ellos, en el Ayuntamiento no hablan de los asuntos de partido.

El PP tiene nueve de 27 concejales. La comunicación oficial del nuevo reparto de poder tuvo lugar el lunes por la tarde en una reunión de la sede del partido y fue Cavacasillas el encargado de anunciarla. Según ha podido saber HOY, poco después entró el presidente provincial del partido, Manuel Naharro, en la sala y este comentó que le habían informado del cambio y que no tenía nada que objetar. Pero dio a entender que la decisión no era suya.

Solana habló de una «sucesión natural» dentro del grupo municipal y se mostró de acuerdo con la decisión que le resta peso político. Cavacasillas informó de que a partir de este lunes él se convierte en el interlocutor del Partido Popular con el alcalde Gragera.

En el PP regional, por su parte, tampoco asumen que el presidente Monago haya participado de la decisión, en contra de lo sugerido ayer en la rueda de prensa. De hecho, según ha podido saber HOY, Monago habló con Solana después de la comparecencia en la mañana de ayer y le dijo que estaba inmerso en la organización del congreso nacional del partido los días 1 y 2 de abril. Si bien el presidente provincial, Manuel Naharro, le había informado de que Cavacasillas quería comunicarle unos cambios dentro del grupo municipal, Monago respondió que no tenía nada que decir a los movimientos del grupo municipal del PP.

Los populares de Badajoz cambian el primer teniente de alcalde en mitad del terremoto que vive el PP nacional; además, el partido regional está pendiente de renovar su estructura en un congreso.

Antonio Cavacasillas tiene 44 años. Es licenciado en Económicas y Psicología, entre otros estudios. Antes de dedicarse a la política era visitador médico y tiene una excedencia en AstraZeneca.

Ampliar María José Solana, sentada en el sillón de alcalde. HOY