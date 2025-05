Sucesos de Extremadura : Dos años de cárcel por clavar un arma blanca y un vaso a un hombre en el ferial de Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Viernes, 26 de noviembre 2021, 07:28 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una condena de dos años de prisión a los dos hombres que en junio de 2011 causaron importantes lesiones a otro varón en una caseta del ferial de Badajoz.

Los hechos tuvieron lugar el 26 de junio. Eran las 7.00 de la mañana cuando Diego S.N. y Álvaro F.M. comenzaron a discutir con I.F.H. en la caseta Caramelo, hasta el punto de que Álvaro golpeó a I.F.H. con un vaso de cristal en la frente mientras Diego le daba un puñetazo por la espalda y le pinchaba con un arma blanca en el cuello.

La víctima sufrió una herida incisa por arma blanca en la región lateral izquierda del cuello con gran afectación muscular y una herida inciso-contusa compatible con cristal en la región parietal derecha, frontal derecha, frontotemporal derecha y en la zona posterior del brazo derecho.

Requirió una primera asistencia facultativa y un tratamiento médico y quirúrgico. Las heridas tardaron en sanar 446 días, 6 de los cuales permaneció en el hospital. Además, durante 360 días estuvo impedido, quedándole como secuelas una lesión motora en el sistema nervioso periférico valorada en 20 puntos, lesiones sensoriales en el cuello y las manos, trastorno adaptativo mixto y perjuicio estético moderado medio en el hombro. Todo ello le provocó como lesión permanente una afectación directa a la movilidad de la cintura escapular izquierda y cervical con parálisis muscular que le incapacita para todo tipo de ejercicios que requieran un mínimo esfuerzo físico, lo que le genera una incapacidad permanente total para el desarrollo de su actividad profesional y una minusvalía del 33% para sus tareas habituales.

Por estos hechos tanto Diego como Álvaro han sido encontrados culpables de un delito de lesiones en el que concurre la atenuante simple de dilaciones indebidas. Se les impone dos años de prisión y además se les hace responsables civiles de la indemnización de 95.000 euros que se ha concedido a la víctima.

En la sentencia se añade que la caseta pertenecía en dominio público al Ayuntamiento de Badajoz, que se la había adjudicado a Manuel V. S., quien no adoptó plan de prevención y seguridad alguno, aunque sí tenía concertada una póliza con la aseguradora Ocaso. Además, el Ayuntamiento no le había exigido en la concesión administrativa ninguna medida relativa a la seguridad interior y el control de acceso, ni un seguro de responsabilidad civil que garantizase las eventuales indemnizaciones por daños a terceros.

Por este motivo, la compañía aseguradora es responsable directa y solidaria de la indemnización junto con los condenados, mientras que Manuel V.S. y el Ayuntamiento de Badajoz han sido declarados responsables subsidiarios.

Tras el juicio, cuya sentencia es firme por haber sido alcanzada con la conformidad de todas las partes, los letrados de los condenados, Enrique González-Vallejo y José Luis Oriozabala, solicitaron que sus representados no tuvieran que ingresar en prisión por no superarse los dos años de cárcel y reunir el resto de requisitos, un beneficio que concede el tribunal con la condición de que no vuelvan a delinquir.