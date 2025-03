Un año después del 25 aniversario la zona de la riada de Badajoz no ha recibido ninguna inversión

En un año el único cambio en la zona en la que murieron 22 personas en 1997 es que hay un corazón de piedra con ... sus nombres grabados. Se colocó con motivo del 25 aniversario, pero las huellas de la tragedia aún están muy presentes este 6 de noviembre 26 años después de la riada. Entre el Cerro de Reyes, Antonio Domínguez y Pardaleras hay 14 hectáreas de solares, en muchos casos con ruinas y escombros.

Tras la tragedia, las administraciones se volcaron con Badajoz. El Estado se ocupó de canalizar los arroyos y reformar los puentes para que no se repitiese la tragedia, la Junta reubicó a los vecinos afectados y el Ayuntamiento compró y demolió las casas afectadas. Este último proceso es el que no se ha culminado, porque los terrenos son muy amplios. En concreto, el Consistorio pacense calcula que hacen falta 6,1 millones de euros para expropiaciones y otros cinco millones para arreglar los terrenos. Quedan catorce hectáreas de casas y solares en zona inundable que deben convertirse en zonas verdes según el Plan General.

14 hectáreas quedan en Badajoz por convertir en zonas verdes según el Plan General de Badajoz. No pueden tener otro uso porque se trata de terrenos inundables. Hacen falta 6,1 millones para expropiaciones y 5 para repararlos.

Hace un año, durante el 25 aniversario, hubo muchas buenas palabras y promesas, pero no se concretaron. Así lo lamenta Miguel García Flores, presidente de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes. «Recordar los 25 años estuvo bien, hubo cosas bonitas y buena organización, pero luego no paso nada».

García Flores se refiere a las declaraciones de los políticos con motivo del cuarto del siglo. Por ejemplo, el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, aseguró que el recuerdo de las víctimas «los tenemos todos en nuestros corazones, todos los ciudadanos» y reivindicó recuperar la colaboración entre administraciones.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, por su parte, admitió en el acto que queda mucho por hacer. «Desgraciadamente sigue parte de la huella de esa riada en la ciudad y es labor de todos intentar cicatrizarla. No olvidarla, pero sí pasar página». El regidor pacense deseó que los solares que rodean el barrio sean pronto zonas verdes, de ocio, para las familias y pidió solidaridad a otras administraciones.

Un año después, sin embargo, la situación es la misma. Los vecinos lamentan que ni siquiera ha avanzado la promesa del Ayuntamiento de invertir cuatro millones de euros para crear un corredor verde en los tres barrios afectados. Este compromiso es de enero de 2022 cuando Ignacio Gragera anunció que el Consistorio había pedido cuatro millones de euros a Europa para recuperar siete hectáreas de los barrios de Antonio Domínguez, Cerro de Reyes, Pardaleras y el entorno del revellín de San Roque. El objetivo era crear un bosque con especies autóctonas.

El corredor se dividiría en tres zonas. Una en San Roque, entre el Revellín y el puente de la Ronda Norte y otra en Pardaleras junto a la calle Giles Ontiveros. En estas dos habría una zona boscosa y un quiosco

La tercera zona sería en Antonio Domínguez, en las dos parcelas que hay pegadas al Calamón e incluiría la creación de un circuito BMX.

El presidente de la Asociación de Vecinos Cerro de Reyes se lamenta de que no ha habido avances sobre el prometido circuito de BMX ni sobre nada. «No se ha movido una piedra». «Mucho compromiso, pero no hay plan de ejecución, no se ha desarrollado», añade Miguel García Flores.

La falta de avances sigue lastrando las calles afectadas por la riada cuyos vecinos conviven con casas abandonadas y solares de escombros. «Es una año en blanco», concluye el representante vecinal del Cerro de Reyes.