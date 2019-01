'The Let It Be' en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Domingo, 20 enero 2019, 10:30

El Teatro López de Ayala acogió anoche un concierto conmemorativo para celebrar el 50 Aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias de Badajoz. Actuó el grupo The Let it Be, cuyo líder, José Luis Arroyo, es devoto de The Beatles. El concierto estaba dedicado a esa banda y contó con la participación de músicos que se reúnen «casi ritualmente para estas actuaciones», muchos de ellos son profesores del Conservatorio Superior de Música de Badajoz.