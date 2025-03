Un anillo apunta que el dedo es del joven que saltó la valla hace diez meses

Con una manguera de agua a presión los dos operarios de la FMD han comenzado a primera hora de este viernes a retirar el lodo ... que se acumula en el interior del vaso de la piscina de San Roque. Ha sido realizando estas tareas cuando han visto un objeto cilíndrico de color negro que resultó ser un dedo, junto a él ha aparecido un anillo.

«La vaciamos ayer y esta mañana hemos comenzado a limpiar el cieno que se acumula el suelo cuando hemos visto el dedo», contaba Javier Díez, que ha sido el trabajador de la FMD que ha encontrado el dedo junto a Antonio Sardiña.

La limpieza del vaso de la piscina ha comenzado por la parte próxima al campo de fútbol de San Roque, a escasos metros de una de las vallas que separa ambos recintos y dónde un joven perdió su dedo hace diez meses al quedársele enganchado el anillo que llevaba cuando intentaba saltar al interior del recinto municipal. «Ha sido algo súper extraño, porque normalmente encontramos de todo pero nunca un dedo, al principio nos hemos soprendido, pero hemos recordado que un chaval lo perdió en septiembre al intentar colarse en la piscina«, recuerda Sardiña.

Buen estado de conservación

Los trabajadores destacan el buen estado en el que se encotraba la falange, ya que parece ser que durante todo este tiempo ha estado sumergido en el agua, de ahí que no esté estropeado. «Estaba en perfectas condiciones, se reconocía perfectamente que era un dedo. Yo me he dado cuenta en cuanto lo he visto entre el barro, mi compañero lo ha empujado con el agua hasta la zona de más profundidad de la piscina y no se ha dado ni cuenta», destacaba Díez.

Tras localizarlo, los trabajadores municipales han dado aviso a la Policía Nacional que inmediantamente se ha trasladado hasta el lugar del hallazgo. Allí han recogido este resto humano para realizar las pruebas que confirmen si se corresponde con el del joven que lo perdió en este mismo lugar.

El suceso, que tuvo lugar el 24 de septiembre requirió la presencia de los bomberos que no pudieron hacer nada por evitar que el joven perdiese la falange. Por su parte, los servicios sanitarios mostraron su intenció de realizarle un implante si se llegaba a recuperar el dedo.