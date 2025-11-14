Ángel Márquez presenta su fotolibro 'Alma, vida, caos'

R. H. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

El pasado miércoles, el fotoperiodista Ángel Márquez presentó en Badajoz su fotolibro 'Alma, vida, caos'. Su obra, editada por la Fundación CB, reúne tres miradas distintas sobre la fotografía y sobre la forma de entender el mundo. Es un recorrido visual que une técnica, sensibilidad y riesgo, invitando al espectador a sumergirse en universos que se complementan y contrastan. La charla de presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación CB en Montesinos 22 y Márquez firmó ejemplares a los asistentes.