Ángel Márquez presenta su fotolibro 'Alma, vida, caos'
R. H.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10
El pasado miércoles, el fotoperiodista Ángel Márquez presentó en Badajoz su fotolibro 'Alma, vida, caos'. Su obra, editada por la Fundación CB, reúne tres miradas distintas sobre la fotografía y sobre la forma de entender el mundo. Es un recorrido visual que une técnica, sensibilidad y riesgo, invitando al espectador a sumergirse en universos que se complementan y contrastan. La charla de presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación CB en Montesinos 22 y Márquez firmó ejemplares a los asistentes.