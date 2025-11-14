HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Márquez, durante la presentación de su fotolibro en la Fundación CB. J. V. Arnelas

Ángel Márquez presenta su fotolibro 'Alma, vida, caos'

R. H.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10

El pasado miércoles, el fotoperiodista Ángel Márquez presentó en Badajoz su fotolibro 'Alma, vida, caos'. Su obra, editada por la Fundación CB, reúne tres miradas distintas sobre la fotografía y sobre la forma de entender el mundo. Es un recorrido visual que une técnica, sensibilidad y riesgo, invitando al espectador a sumergirse en universos que se complementan y contrastan. La charla de presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación CB en Montesinos 22 y Márquez firmó ejemplares a los asistentes.

