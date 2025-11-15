Andrés, el ordenanza de HOY que cumple 100 años: «Leo nuestro periódico a diario»

HOY tiene 92 años de historia y casi la mitad de su trayectoria ha estado marcada por la sonrisa de Andrés Becerra Pacheco. Este pacense ... entró a trabajar en el año 39, cuando era un periódico nuevo, como repartidor, y se jubiló como un ordenanza inolvidable. Este sábado 15 de noviembre ha cumplido 100 años y sigue fiel a su casa: «Me llega nuestro periódico todos los días a las seis de la mañana y me lo leo».

Su centenario fue una enorme sorpresa para Andrés Becerra. Como explica su nieto, Jaime, le encanta celebrar eventos, especialmente su nacimiento, pero esperaba comer con su familia más cercana en el Complejo Alcántara. Cuando llegó en medio del temporal de viento, le abrieron las puertas y se quedó impactado porque había más de 70 personas cantando el 'cumpleaños feliz'.

Este pacense ha tenido dos hijos, Ángeles y Andrés, cuatro nietos y tres bisnietos, incluida Carla, de solo dos meses, que ayer posó en las fotos al lado de su bisabuelo. Además de su familia directa, en el Complejo Alcántara acompañaron a Andrés primos y amigos, que destacan lo bien que tiene la cabeza a pesar del paso de los años y que no ha perdido su alegría.

De hecho Andrés tiene una gran memoria, cita sin problemas familias completas de Badajoz y recuerda cómo era trabajar en la primera sede de este periódico, en la plaza de Portugal. «Allí comencé. Entre unas cosas y otras estuve 42 años en HOY. Primero como repartidor, llevando los periódicos a las casas, y luego con las planchas [imprimiendo los ejemplares en la rotativa]».

Tras muchos años en el turno de noche que le exigía la impresión del periódico, pasó a ser el ordenanza de la empresa y a recibir a los visitantes. Muchos le recuerdan en esta labor por su buen talante, y él sigue orgulloso. «Me acuerdo mucho de los compañeros. Mándale un recuerdo a toda la gente de HOY».

«Me alegro mucho de este recibimiento, no me lo esperaba», dijo tras ver el homenaje organizado por su familia

Andrés Becerra confiesa que Badajoz y el periódico cambiaron mucho en sus años como trabajador de HOY. «Empezamos en la plaza de Portugal, pero estuve cuando nos marchamos a la carretera de Madrid, donde ahora estáis, y pasé muchos años en la sede (como ordenanza). Ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho».

Además de este periódico, este pacense incansable también sirvió durante cinco años bollos de La Cubana, la popular pastelería de Badajoz. «Estaba en la caja y me acuerdo mucho también».

Ayer, tras la emoción de verse rodeado en su cumpleaños, Andrés solo podía mostrar su sorpresa. «Me alegro mucho de este recibimiento. No me lo esperaba, no pensaba que pasaría algo así», decía señalando a su alrededor.

Los asistentes se hicieron una foto de familia con los globos que marcaban los 100 años de la vida de Andrés. Este pacense también se fotografió con sus nieto y bisnietos en la imagen que señala el salto de cuatro generaciones de la familia Becerra.

El evento estaba presidido por una banderola con el nombre de los Becerra y una fotografía enmarcada de un recorte de HOY, que cubrió una reunión familiar en la que se juntaron 125 parientes.

Sus recuerdos

Jaime Becerra, uno de sus nietos, explicaba ayer que su abuelo «que nació cuando Primero de Rivera, siempre nos ha contado muchas historias de su vida y de su época en HOY. También estuvo en La Cuba y en Renfe trabajó».

«En la familia conocemos mucho el periódico porque nos habla de él, de la época que trabajaba de noche en la rotativa y lo sigue leyendo a diario», detalla Jaime.

Su nieto explicó ayer que fue el propio Andrés el que les dio la idea de celebrar la fiesta, aunque de forma involuntaria. «No dijo que quería hacer una comida para celebrarlo e invitar a sus primos y empezamos a pensar en una reunión de primos que hicimos que nos reunimos muchos y decidimos organizar esto. No hemos podido estar todos, pero sí la mayoría y ha sido bonito porque él se lo merece todo».