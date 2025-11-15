HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Andrés Becerra entrando en la fiesta sorpresa que le organizó su familia.

Andrés Becerra entrando en la fiesta sorpresa que le organizó su familia. ÁNGEL SÁNCHEZ

Andrés, el ordenanza de HOY que cumple 100 años: «Leo nuestro periódico a diario»

Su familia ha sorprendido a este pacense centenario en su cumpleaños con una fiesta sorpresa en el Complejo Alcántara

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:53

HOY tiene 92 años de historia y casi la mitad de su trayectoria ha estado marcada por la sonrisa de Andrés Becerra Pacheco. Este pacense ... entró a trabajar en el año 39, cuando era un periódico nuevo, como repartidor, y se jubiló como un ordenanza inolvidable. Este sábado 15 de noviembre ha cumplido 100 años y sigue fiel a su casa: «Me llega nuestro periódico todos los días a las seis de la mañana y me lo leo».

