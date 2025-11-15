Los Amigos del Guadiana de Badajoz se llevan a Mérida su primer 'desafío' internacional de pesca por el nenúfar

La sociedad de pescadores Amigos del Guadiana en Badajoz celebra este fin de semana su primer concurso 'Challenge Sensas Coup' en Mérida. La organización ... entiende que es imposible desarrollar las pruebas en el tramo urbano del río a su paso por la capital pacense debido a la plaga del nenúfar mexicano.

«Nos vemos obligados a irnos de Badajoz porque el río está impracticable», resume el presidente de esta sociedad, Manuel Manzano, quien lamenta que la ciudad haya perdido las reservas hoteleras y el gasto que puedan realizar en la ciudad de Badajoz el centenar de deportistas llegados de otros puntos de España, Portugal, Francia e Italia. Dice que un centenar de los 130 participantes proceden de fuera y solo enmarca a una treintena en las cercanías de Mérida y Badajoz.

A pesar de celebrarse por primera vez, la prueba resulta atractiva porque «los premios son muy golosos». «Es un concurso internacional en el que se va a repartir entre 15.000 y 20.000 euros. Por eso vienen las mejores cañas este sábado y domingo, de mucho renombre nacional e internacional».

El certamen obedece a un acuerdo de la sociedad pacense de pescadores con la marca Sensa. El objetivo es celebrarla todos los años, por lo que en 2026 repetirá y es poco probable que pueda tener lugar en Badajoz, debido a las tareas para retirar el nenúfar que ya han comenzado y que van a durar seis años en todo el tramo urbano.

Manzano agradece la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que ha mantenido su compromiso de no bajar el nivel del río en la capital autonómica como suele hacer cada año por estas fechas para tareas de mantenimiento. Así que a partir de mañana, los emeritenses podrán ver a pescadores en los parajes conocidos como Las Barrancas, Los Prados y Los Espárragos, donde buscarán llevarse los mejores carpines, carpas y barbos.

Obras contra el nenúfar en Badajoz

El nenúfar mexicano, que fue detectado por primera vez en los años 80 en el arroyo Cabrera, se concentra en el tramo urbano del río en Badajoz. Los últimos datos apuntan a que ocupa 110 hectáreas. Además de las consecuencias que pueda tener en un futuro para la salud del río, la plaga afecta, sobre todo, al uso deportivo del cauce. Tanto los pescadores como los piragüistas llevan años reclamando a las administraciones que retiren la planta.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) suele atender sus peticiones para realizar pruebas o entrenamientos. Las máquinas siegan la planta y crean senderos para los deportistas.

Como ya se ha indicado, las tareas para extraer la planta invasora han comenzado hace varios días y continuarán durante seis años.