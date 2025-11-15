HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alejandro y Daniel entrenando para la prueba. HOY

Los Amigos del Guadiana de Badajoz se llevan a Mérida su primer 'desafío' internacional de pesca por el nenúfar

130 pescadores se reúnen este fin de semana en la capital extremeña en un certamen que reparte entre 15.000 y 20.000 euros en premios

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:52

Comenta

La sociedad de pescadores Amigos del Guadiana en Badajoz celebra este fin de semana su primer concurso 'Challenge Sensas Coup' en Mérida. La organización ... entiende que es imposible desarrollar las pruebas en el tramo urbano del río a su paso por la capital pacense debido a la plaga del nenúfar mexicano.

