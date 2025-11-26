HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de puestos y compradores en el mercadillo de Badajoz. HOY

Los vendedores ambulantes se suman al 'Black Friday' con un mercadillo extraordinario en Badajoz

Los puestos se instalarán este sábado por la mañana, en la explanada del puente Real

R. H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:10

Los vendedores ambulantes de Badajoz también se apuntan a los descuentos de la última semana de noviembre. La capital pacense acogerá este sábado 29 de noviembre un mercadillo extraordinario, coincidiendo con la campaña del 'Black Friday'.

Los puestos se instalará en la explanada situada junto al puente Real y atenderán al público de 9 a 14 horas. Con esta cita, la  Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) pretende ofrecer al público grandes descuentos, siguiendo la misma línea de las grandes superficies comerciales y el pequeño comercio para competir con el compras online.

Los ambulantes prometen liquidaciones y oportunidades para adquirir regalos de Navidad, con su tradicional oferta de moda, productos y textiles para el hogar, artesanía o alimentación. 

Este mercadillo, que se celebra fuera de los días habituales -martes y domingo-, está respaldado por el programa de Apoyo al Comercio Minorista, cofinanciado por la UE, con el impulso de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Badajoz. 

