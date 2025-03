«La ambulancia no me lleva a tiempo a rehabilitación»

Hace un mes y medio que Francisco Pinto, 48 años, aprendió de nuevo a caminar, algo que parecía impensable para él en el mes de ... enero cuando un ictus le llevó a ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Universitario de Badajoz.

Francisco estaba solo en su casa cuando notó que se le entumía la mano y el brazo, consciente de que le pasaba algo, llamó por teléfono a sus padres, que lo encontraron caído en el suelo al acudir en su ayuda. «A partir de ahí era como un trapo, estaba todo el día en la cama porque no me podía mover. Me cambiaban de la cama al sillón pero poco más», recuerda.

Después de 17 días en el hospital lo trasladaron a la Casa Verde de Mérida, donde ha estado ingresado hasta el día 4 de abril.

Allí ha trabajado dos meses con rehabilitadores y terapeutas para recuperar la movilidad del lado derecho de su cuerpo, que quedó paralizado como consecuencia del derrame cerebral. «He pasado de no andar absolutamente nada a caminar con un andador y ahora ya con bastón, pero aún queda mucho por hacer para recuperar mi vida normal».

El trabajo que le queda por hacer para revertir las secuelas que el ictus le ha ocasionado lo realiza desde la semana pasada en la Casa Verde de Badajoz. «Tengo miedo de no avanzar y no recuperar por completo la movilidad porque la ambulancia no me lleva a tiempo a las terapias y pierdo casi una hora diaria».

Las sesiones de rehabilitación que recibe Francisco de lunes a viernes están programadas de nueve a once de la mañana, un horario que hasta el momento no ha cumplido al completo y de las dos horas diarias que necesita, tan solo da una. Esto se debe a que la ambulancia que le traslada desde su domicilio hasta la Casa Verde acude a por él con más de media hora de retraso.

«Tengo miedo de seguir perdiendo horas de rehabilitación y que esto afecte a mi recuperación. No tengo un esguince de tobillo, he tenido medio cuerpo paralizado y si no lo ejercito ahora no llegaré a recuperarlo completamente», explica.

El periodo de recuperación en un ictus es muy importante, durante los seis primeros meses tras el accidente cerebro vascular existe la posibilidad de revertir todas las secuelas. Pasado este tiempo el proceso de recuperación es más lento y en algunos casos puede ser irreversible.

Aunque todavía camina muy despacio los avances son evidentes. Pinto explica que tras volver a caminar de nuevo sólo podía hacerlo colocando la punta del pie. Tras las pocas horas de ejercicio que ha podido dedicar esta semana ya puede caminar apoyando la planta completa. «De ahí la importancia de seguir con regularidad la terapia». Los ejercicios consisten en subir y bajar escaleras, otros en trabajar la movilidad de la mano con pelotas. «Cada vez que hago ejercicio lo noto, me viene muy bien porque es avanzar en la recuperación».

Preocupado por la situación Francisco se ha puesto en contacto con Ambuvital, la empresa de ambulancias que realiza el transporte. «Les he llamado en numerosas ocasiones para quejarme y me han dicho que ponga una queja por correo electrónico, pero sé que eso no me va a solucionar nada», comenta.

Tomarse en serio el trabajo

Francisco asegura que él no es el único afectado por la impuntualidad de las ambulancias. «Lo que quiero es que sean serios con su trabajo porque están jugando con la salud de muchas personas. El proceso de recuperación es muy lento pero ellos lo van a hacer todavía más».

Esta queja se la ha trasladado a los conductores de Ambuvital que le recogen cada mañana. «Ellos mismos me dicen que es un problema de organización de la centralita».

Desde que sufrió el ictus la vida de Francisco ha cambiado por completo, ha pasado de vivir solo a volver a casa con sus padres. Cuenta que antes era una persona muy activa, y ahora no puede ir solo a ningún lado. Su deseo y por lo que trabaja cada día es recuperar la independencia que ha perdido. «Mi rehabilitación depende del servicio de ambulancias, por mucho que trabaje si no estoy el tiempo que debo estar, no se están haciendo las cosas como se deben hacer».

Otros afectados

Pinto no es el único afectado con el servicio de traslado que realiza el Servicio Extremeño de Salud (SES). María Román no pudo hacer su rehabilitación el pasado viernes porque la ambulancia que la llevaba a la cita llegó con retraso, como consecuencia llegó una hora más tarde a la consulta y perdió su cita.

María tiene rehabilitación tres días a la semana, en estas sesiones ejercita su musculatura, una terapia muy importante para esta paciente, a quién le amputaron una pierna el año pasado.

Ampliar Pacientes a la espera de la ambulancia. CASIMIRO.

Lo contrario le ocurre a su hermano Valentín, que acude a rehabilitación como consecuencia de varios ictus que ha sufrido en el último año. Su problema no es tanto por la hora de llegada, sino por la de recogida. Él se queja de que tras la sesión de terapia tarda alrededor de dos horas en llegar desde el Hospital Perpetuo Socorro hasta su casa, ubicada en el barrio de las 800. Un recorrido que normalmente se hace en menos de quince minutos. «Termino las sesiones a las dos del mediodía y la ambulancia llega a por mí una hora y media más tarde. Cuando llegué a mi casa eran más de las cuatro de la tarde porque va dejando a más gente de camino», cuenta. Valentín entiende que lleven a varios pacientes en la ambulancia, pero no ve lógico los tiempos de espera, «no tienen en cuenta las patologías que tenemos los que esperamos ser trasladados».

«La rehabilitación es muy dura. No tengo movilidad en la parte derecha como consecuencia del ictus», relata.

Valentín apenas tiene estabilidad y cuenta que sale cansado y mal de las sesiones. «Lo que cualquiera hace de forma normal a mí me cuesta el doble de esfuerzo», destaca. Cómo él, otros pacientes se encuentran cada día a las puertas del hospital mientras esperan horas a que llegue la ambulancia de Ambuvital, una situación que tachan de «vergonzonsa».