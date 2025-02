Por qué Amazon no instalará una tienda en la calle Menacho de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Jueves, 24 de marzo 2022, 11:40 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Los comerciantes de Menacho en Badajoz le han pedido al alcalde, Ignacio Gragera, que ofrezca el local de Zara a Amazon con el objetivo de resucitar la calle. El regidor acepta el envite y asegura que si tiene que ir a buscar a los presentantes de la multinacional, lo hará.

Sobre todo porque es consciente de que el edificio del antiguo teatro que albergó la marca emblema de Amancio Ortega lleva diez meses pendiente de que alguna cadena se quede con él y, de momento, ninguna ha mostrado su interés. El edificio es privado, pero sus 2.500 metros cuadrados y seis plantas requieren de una gran marca que ejerza de locomotora para el resto de la calle.

Sin embargo, no parece probable que el gigante electrónico vaya a decidirse. A principios de marzo, la plataforma de venta a distancia anunció el cierre de 68 tiendas que la empresa tiene en Estados Unidos y el Reino Unido.

En los últimos años, Amazon había apostado por abrir toda una serie de tiendas físicas con distintos conceptos, desde supermercados a espacios especializados en productos de electrónica con su marca. El objetivo era acercar los productos más populares, con mayor ránking de ventas, a los clientes.

«Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon 4-star, Books y Pop Up y centrarnos más en Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style y nuestra tecnología Just Walk Out. Seguimos comprometidos a crear buenas y duraderas experiencias y tecnologías de comercio físico», dijo a Efe una portavoz a inicios de este mes de marzo.

Así que la decisión pone fin a algunos de los experimentos de la empresa, en especial el cierre de sus librerías Amazon Books. Es curioso porque precisamente el crecimiento inicial de la plataforma on line tuvo mucho que ver con los libros, lo que abocó al cierre a muchos establecimientos tradicionales. Hace siete años abrió su primera librería física en Seattle y en los años siguientes extendió ese modelo por Estados Unidos.

No serán los únicos en bajar la persiana. Lo hará en los establecimientos 4-star (que vendían productos muy populares en su web) y las llamadas tiendas Pop Up.

Sin embargo, mantendrá los comercios de ropa Amazon Style y las de tecnología Just Walk Out. Estas últimas tienen un tinte futurista. En ellas se permite comprar sin cajas gracias a una aplicación para el teléfono, tecnología que sigue el paso del cliente y registra los productos que se lleva para cobrarle de forma electrónica.

El gigante del comercio electrónico, además, sigue teniendo un importante negocio de supermercados con Amazon Fresh y como propietario de la cadena Whole Foods.

Por tanto, Amazon está inmersa en un proceso de cierre de comercios físicos y no ha anunciado que tenga en mente un plan de expansión que pueda incluir a Menacho en un futuro cercano.