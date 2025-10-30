Los amantes del vino tienen una cita solidaria en 'Badajoz Wine Experience' el 5 y 6 de noviembre
El evento solidario reunirá a un centenar de bodegas en el Hotel Río
Miércoles, 29 de octubre 2025
Los amantes del vino tienen una cita en la próxima semana en la capital pacense. El 5 y 6 de noviembre la ciudad acoge Badajoz Wine Experience, un evento solidario que tendrá lugar en el hotel Río. La cita, que se presentó este martes, es la evolución de la Cata Solidaria que se ha venido celebrando en la ciudad «con un enorme éxito de participación», cada dos años.
Los promotores de Badajoz Wine Experience quieren dar un paso más y aspiran a lograr un «encuentro entre el vino, la gastronomía, la cultura y la solidaridad, manteniendo siempre intacto su espíritu benéfico y su compromiso con las causas sociales».
100 bodegas
El Palacio de Cristal del Hotel Río se convertirá el miércoles 5 de noviembre y el jueves 6 en el epicentro del vino y la solidaridad. Las puertas se abrirán a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar la experiencia hasta las 21 horas. Durante dos jornadas completas se podrá aprender, compartir y celebrar en torno a una copa de vino.
El encuentro reunirá a más de 100 bodegas de ámbito nacional e internacional, sin olvidar la presencia de destacadas bodegas de la región. Los propietarios, enólogos y demás representantes estarán presentes para explicar de primera mano sus proyectos, avalados por su experiencia vitícola y compartir juntos la pasión por el vino mientras se paladea una selección de caldos elegidos para la ocasión.
«Será una oportunidad excepcional para que el público pueda descubrir, catar y conversar con los mejores elaboradores del sector y conocer de primera mano cómo nacen algunos de los mejores vinos de nuestro país», señaló Javier Barrero Romero, gerente de La Bodega Santa Marina, entidad promotora del evento.
Por una buena causa
La recaudación íntegra irá destinada a los colectivos Mi Princesa Rett y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura. «Cada copa que se sirva y cada brindis que hagamos tendrá un significado aún más especial: será también un gesto de compromiso y de esperanza. Porque creemos firmemente que el vino tiene el poder de unir a las personas, y que esa unión puede transformar realidades», destacó Barrero.
Además del vino, en la Badajoz Wine Experience también habrá un espacio para disfrutar de la gastronomía, con una selección de ibéricos, quesos y chocolates.
15 euros por cada jornada
Las entradas ya están disponibles en la web de La Bodega de Santa Marina y también pueden adquirirse de forma presencial en la propia tienda y en los establecimientos colaboradores: restaurantes, bares, tiendas de vinos y de productos gourmet. El precio es de 15 euros por día y el importe íntegro se donará a las dos asociaciones beneficiarias, destaca la organización.
