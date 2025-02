Los alumnos de saxofón de la escuela municipal de Badajoz, sin profesor desde enero

Quince euros al mes es el precio que pagan los alumnos de la escuela municipal de Música para aprender a tocar uno de los instrumentos ... que en ella se ofertan.

Una cuota que las diez personas que reciben clase de saxofón siguen abonando desde el mes de enero pese a que desde entonces no han recibido ninguna clase. «Nos enviaron un correo electrónico para comunicarnos que la profesora estaba de baja médica y que se suspendían las clases», cuenta Tachi Hernández, uno de los alumnos afectados, que lleva seis años en la escuela.

Pese a que la profesora terminó su baja, nunca volvió a incorporarse a su puesto en la escuela.

Ante esta situación los alumnos confiaban en que el Ayuntamiento, entidad de la que dependen las escuelas, buscase a un profesor sustituto. «Ya solo falta un mes para que termine el curso, lo hace en junio. Hemos perdido todo el año, ya no tiene sentido que envíen a nadie a darnos clases», apuntaba indignado Antonio Triguero, que ha dejado de pagar la cuota de la escuela.

«Estamos abonando unas clases que no estamos recibiendo. Yo he dejado de hacerlo porque nos están cobrando por algo que no nos ofrecen. El Ayuntamiento sabe que no se está portando bien con nosotros», subrayaba Triguero.

En la escuela hay alumnos de todas las edades, algunos de ellos son menores a los que sus padres inscriben para que se aficionen a la música. «Así es imposible que aprendan y evolucionen. Además, muchos han tenido que hacer un desembolso económico importante para comprarse el instrumento, que ronda los mil euros. Otros optan por alquilarlo, y no tienen nada de esto en cuenta cuando nos dejan sin clases», apunta Hernández.

Mala organización

Tachi y Antonio no son los únicos saxofonistas que se sienten frustrados con esta situación. Por eso en febrero, cuando apenas llevaban un mes sin clases, enviaron un escrito al Consistorio, en el que solicitaban que no cesaran las clases de Sara Guzmán, la profesora de saxofón. «Está muy implicada y hemos percibido una notable evolución. Entendemos que la escuela de música es un bien de interés público y social», decía el escrito, del que no obtuvieron respuesta.

Tachi tenía la esperanza de poder terminar su último curso de saxofón, pero teme que ya no será posible. «No es la primera vez que hay problemas de este tipo en la escuela, no sé si por mala organización, pero el año pasado empezamos el curso en enero, cuando el resto de instrumentos lo hizo en septiembre», recuerda Tachi.

Esta mala organización de la que hablan no es generalizada, ya que no se da en todos los instrumentos. En piano, donde también fue alumno, no tienen ningún problema. Mientras, los alumnos de guitarra también estuvieron hace algunos años todo el curso sin profesor. «Esto sólo pasa en las escuelas de música porque no se tiene un poco de respeto al alumnado. Hay falta de compromiso y de planificación», indica Triguero.

Para conocer por qué no se ha cubierto antes esta plaza, HOY ha pedido contactar con el director de la escuela, Vicente Soler, a lo que el Ayuntamiento ha respondido a este diario que la profesora anterior tenía incompatibilidad, y que esta plaza ya ha salido a convocatoria pública.

Por el momento, Tachi y Antonio siguen practicando en casa, aunque señalan que no es lo mismo porque no pueden corregir fallos; para ellos será difícil volver el próximo curso. La falta de clases les ha hecho perder la ilusión. Ahora solo piden que las clases se retomen en beneficio de los chavales jóvenes que aún tienen mucho que aprender.