¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Los alumnos de Artes y Oficios delante del Ayuntamiento.

Los alumnos de Artes y Oficios delante del Ayuntamiento. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz dan clase en la calle como protesta por no tener sede

El Ayuntamiento prometió iniciar el curso en el antiguo convento de San Agustín en octubre, pero continúan sin fecha para comenzar

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí se han rebelado y se han lanzado a dar clases en la calle. ... Los estudiantes de este centro de Badajoz perdieron el curso escolar 2024/2025 porque no habían terminado las obras de su nueva sede, en el antiguo convento de San Agustín, y temen quedarse también sin clases este año. Ha llegado el mes de noviembre y no hay fecha para que comiencen sus clases, por lo que este lunes unos 40 afectados han protestado ante el Ayuntamiento.

