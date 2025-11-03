Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz dan clase en la calle como protesta por no tener sede

Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí se han rebelado y se han lanzado a dar clases en la calle. ... Los estudiantes de este centro de Badajoz perdieron el curso escolar 2024/2025 porque no habían terminado las obras de su nueva sede, en el antiguo convento de San Agustín, y temen quedarse también sin clases este año. Ha llegado el mes de noviembre y no hay fecha para que comiencen sus clases, por lo que este lunes unos 40 afectados han protestado ante el Ayuntamiento.

La protesta ha sido original. En lugar de conformarse con concentrarse ante el Palacio Municipal, los alumnos han cogido sus pinceles y sus caballetes y se han dedicado a dar clase en plena plaza de España.

De su trabajo han salido cuadros reivindicativos como uno que muestra la fachada del Ayuntamiento con el lema 'Damos clases en la calle'. Otra propuesta ha retratado a la estatua que hay delante, la de Luis de Morales. El divino Morales cobra vida en el cuadro y, con su característica paleta en la mano comenta. «¡Que abran la escuela ya!, a lo que alguien, desde dentro del Consistorio, responde: »Hoy no...mañana«.

Más allá del ingenio los estudiantes están muy molestos y han distribuido papeletas advirtiendo a los vecinos que su centro sigue cerrado. «Exigimos ya: explicaciones públicas, claras y actualizadas. Depuración de responsabilidades y medidas inmediatas para la apertura de la escuela ¡Basta de silencio!».

La semana pasada la Asociación de Alumnos de Artes y Oficios, que en total tiene 250 plazas, emitió un comunicado denunciando el grave perjuicio académico, personal y profesional que supone no contar con su escuela y pidió consecuencias políticas. HOY consultó al Ayuntamiento de Badajoz si quería responder, pero los responsables municipales se remitieron a las declaraciones del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, del pasado 22 de octubre.

Promesas incumplidas

Ese día Casablanca admitió que la nueva sede aún no cuenta con contratos de vigilancia, limpieza o luz aunque aseguró que el Ayuntamiento estaba ultimando los trámites. El edil aseguró que si las clases no empezaban a finales de octubre, como habían prometido, sería a principios de noviembre. Sin embargo, a 3 de este mes los estudiantes aún no han sido informados de cuándo retomarán sus estudios.

En el verano de 2024 los alumnos se prepararon para la mudanza desde el Palacio de Godoy a la calle Chapín, a unos metros, pero las obras se retrasaron y se quedaron sin clases durante todo el curso. Consideran «inadmisible que no se haya ofrecido ninguna alternativa formativa».

El antiguo convento de San Agustín se ha reformado con un presupuesto de 2,2 millones de euros de fondos europeos Edusi. La que fue sede del colegio San Pedro de Alcántara, tras perder su uso religioso, llevaba 32 años cerrado, por lo que han sido necesarias muchas reparaciones para su cambio de uso.

Para la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí será una gran mejora porque sus antiguas instalaciones en el Palacio de Godoy se habían quedado pequeñas. Sin embargo los estudiantes creen que, tras año y medio de inactividad, sufrirán las consecuencias.

El Palacio de Godoy, que es la sede actual, tiene 1.139 metros cuadrados, mientras que el convento de San Agustín ofrece 1.981 metros cuadrados y otros 781 de zonas al aire libre. Cuando se inaugure la nueva sede, el centro pasará de tener siete a doce aulas, una por cada una de las especialidades artísticas (dibujo, pintura al agua, pintura al óleo, modelado, talla, escultura en metal y diseño y moda). Además, tendrá un aula para la formación teórica, otra para la realización de proyectos conjuntos y una tercera al aire libre, de las que dispondrán todos los alumnos.

Este centro educativo cuenta con numerosas especialidades. Se ofrecen tres disciplinas distintas de pintura y otras cinco de otras artes. En concreto los amantes de la pintura pueden estudiar dibujo, pintura al óleo y colorido al agua. También hay tres especialidades distintas relacionadas con la escultura. En concreto modelado (principalmente con barro, pero también otros materiales), talla y procedimientos escultóricos con metal (Pemet). Finalmente la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí también ofrece formación en joyería y diseño de moda, dos de las disciplinas más modernas.

No es la primera vez que un retraso burocrático provoca protestas en un centro escolar de Badajoz. Los 500 alumnos de las Escuelas Municipales de Música, organizadas por el Ayuntamiento, también se lanzaron a la calle a protestar. No tenían clases por un retraso en la tramitación del contrato de vigilancia, una situación similar a la actual.