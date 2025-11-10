Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz: «¿Qué clase de curso vamos a tener?»
Los estudiantes perdieron el curso 2024/2025 y no saben cuándo podrán reiniciar sus clases
Badajoz
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:24
Este lunes los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz volvieron a protestar en la plaza de España cargados con ... caballetes, pinceles y paletas. Están indignados porque perdieron el curso 2024/2025 tras ser desalojados de su sede en el Palacio de Godoy y aún no saben cuándo comenzará el curso 2025/2026 o en qué condiciones.
Francisco Javier Marín, vicepresidente de la asociación de alumnos, detalla que siguen sin tener información oficial de cuándo volverán a las aulas. «Nos han hablado de que los contratos se podrían adjudicar a final de mes, pero también tememos que las clases sean en enero».
«Si el curso no empieza hasta enero ¿Qué clase de curso vamos a tener?», se lamenta.
Oficialmente lo último que les dijeron es que las clases comenzarían en octubre o a principios de noviembre, pero esas fechas han llegado sin que haya novedades.
Marín detalla que, aunque no sea una formación reglada, en la práctica las especialidades de este centro (pintura, escultura, joyería...) tienen un programa de dos años y que los alumnos temen perder materia, que se acelere o no se complete.
Daños a proyectos
Se trata de una escuela con prestigio, «la única de este nivel en la ciudad», y hay muchos estudiantes pendientes. Algunos han completado el grado de Bellas Artes o un ciclo de formación profesional y quieren continuar con una especialidad. El retraso supone un perjuicio muy grave para sus proyectos y piden explicaciones y que se depuren responsabilidades.
Los alumnos también quieren un compromiso de que, cuando arranque el curso, estarán contratados todos los docentes que necesitan. Creen que pueden faltar especialistas en agua (acuarela, acrílico, etc) y metal. Cuando falta un profesor, detallan, pueden tardar hasta tres meses en cubrir la plaza, ya que se trata de un proceso complicado de contratación de personal público. No quieren que ocurra en un curso que serán complicado y corto.
