¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
Protesta de los alumnos en plaza de España. J. V. ARNELAS

Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz: «¿Qué clase de curso vamos a tener?»

Los estudiantes perdieron el curso 2024/2025 y no saben cuándo podrán reiniciar sus clases

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Este lunes los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz volvieron a protestar en la plaza de España cargados con ... caballetes, pinceles y paletas. Están indignados porque perdieron el curso 2024/2025 tras ser desalojados de su sede en el Palacio de Godoy y aún no saben cuándo comenzará el curso 2025/2026 o en qué condiciones.

