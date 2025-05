El alumbrado y el mercadillo navideños se inaugurarán el viernes 26

EUROPA PRESS BADAJOZ. Sábado, 20 de noviembre 2021, 08:59 Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, avanzó ayer que la ciudad inaugurará el próximo viernes 26 de noviembre el alumbrado navideño y el tradicional mercado de Navidad de San Francisco, que no contará con las medidas de seguridad como controles de aforo y de entradas y salidas de la pasada edición.

El Ayuntamiento quiere hacer un encendido conjunto al que la gente acuda con responsabilidad. «Sabemos que es complicado, sabemos que el control de los aforos en este tipo de eventos es difícil, pero estando en espacios abiertos, estando la vacunación al nivel que está, entendemos que ya es necesario el poder abrir la mano a la normalidad», explicó Gragera, que también recordó que, aunque ya no existe ningún tipo de restricción, el Consistorio está preparado para un empeoramiento de la situación en el que volverían las limitaciones y los controles.

No obstante, destacó que la situación ahora no necesita de eso y que van a intentar realizar las actividades con normalidad porque, «por ahora, la vacunación funciona y porque ya se vio el pasado verano que, a pesar de la altísima incidencia, la traslación a hospitales y UCI no es la que hubo en otras épocas del año».

En cualquier caso, insistió en que hay que pedir prudencia. «Tenemos que ser conscientes de que todavía tenemos un virus entre nosotros y una pandemia con nosotros que hace que no podamos hacer la vida con total normalidad. En principio, el Ayuntamiento seguirá organizando unas navidades con la naturalidad de poder estar en espacios públicos para retomar la normalidad que tanto deseamos».