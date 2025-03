Alrex ha atendido 80 nuevos alcohólicos el último año

Hace apenas un año que el sistema nervioso de Guadalupe Albarca no recibe una gota de alcohol, tampoco drogas. Tras 30 años adicta a estas sustancias, empezó a consumir con 14 años, un amigo la puso el año pasado en contacto con Alrex. «Ha sido un año muy duro pero bonito. A lo largo de mi vida he consumido todo tipo de sustancias porque el alcohol solo se me quedaba pequeño», cuenta esta paciente.

Después de un año de abstinencia, hace unos días Guadalupe pudo volver a utilizar su móvil, pero aún no está preparada para salir sola por la calle. «Lo primero que te ayudan es a romper con tu antiguo entorno y no usar redes sociales. Yo aún no puedo salir sola a la calle, tampoco puedo trabajar», explica Albarca.

Para ella lo más duro de este año ha sido dejar de socializar, pues las relaciones sociales que matienen la mayoría de los pacientes antes de llegar a la asociación son con personas que tienen la misma adición y es necesario romper estas relaciones para no recaer.

Para los pacientes lo más complicado es entender que se trata de una enfermedad. «Yo me he dado cuenta al entrar en la asociación porque la adición es tan fuerte que no puedes evitar el consumo», subraya.

Una enfermedad que en la mayoría de los casos daña al sistema nervioso. «Hay una parte del cerebro que se destruye, y lo percibo en mi capacidad para resolver conflictos».