Alquilar una habitación de estudiante en Badajoz no baja de 200 euros

Encontrar un inmueble en Badajoz es toda una odisea. Más aún cuando se aproxima la apertura del curso, momento en el que miles de estudiantes ... de otras localidades y provincias llegan a Badajoz en busca de un lugar donde vivir.

De media, el precio por habitación es de 200 euros . La razón está en que las viviendas de 3 habitaciones en condiciones de entrar a vivir no bajan de 550.

En el camino por un futuro mejor, donde la educación tiene una gran importancia, la vivienda en los destinos de los estudiantes se erige como uno de los mayores desafíos para los más jóvenes.

Desde pequeñas localidades universitarias hasta grandes ciudades cosmopolitas, los universitarios luchan por encontrar un sitio en el que hospedarse durante el curso.

Gran parte de los estudiantes pasan el verano navegando en webs de búsqueda de pisos, entre llamadas a decenas de agencias inmobiliarias, compartiendo ofertas por redes sociales y esquivando otras de dudosa habitabilidad. «Encontrar un piso ahora mismo en Badajoz es misión imposible. Tanto para trabajadores como para estudiantes. Visitar una casa en condiciones es inviable. Son caras, antiguas, las condiciones que ofrecen son confusas... Y por lo que antes pedían 140 euros, ahora piden 200», explica Alfonso Pulice, un joven que suma ya cinco años viviendo en Badajoz, ciudad a la que llegó para estudiar un grado.

Entre la capital pacense muchos de los propietarios deciden alquilar solo a estudiantes. Sin embargo, estos pisos suelen tener menos mantenimiento que el resto de inmuebles, destinados a otros perfiles. «Tienen menos muebles y mucho más básicos. A veces tienen incluso menos de lo imprescindible», comenta José Luis Fernández, asesor inmobiliario desde 2010.

Por lo general, las zonas más demandadas son las próximas al campus universitario de la avenida de Elvas y la zona centro, próxima al campus de la Alcazaba.

Muchos de los estudiantes se decantan por Valdepasillas, como es el caso de Carla Paniagua, guadajireña que reside en Badajoz. «Tenía claro que era la zona en la que quería vivir porque está muy bien ubicada, tiene muy buen ambiente con gente joven y está, como mucho, a veinte minutos de cualquier lugar».

Los demandantes solicitan, además de ubicaciones cómodas, que las habitaciones sean amplias y los precios competentes.

El precio del alquiler ha aumentado un 10,2% durante el último año, un incremento que encarece el coste de estudiar

Y precisamente es el precio uno de los factores que más afectan al alquiler, cuyo precio ha crecido un 10,2% en julio si se compara con el mismo mes del año pasado.

Fernández confirma que en los últimos años la horquilla de precios de las habitaciones ha pasado de los 150 a los 200 e incluso a los 250 euros, lo que supone un aumento del 33%. «Personalmente he notado una bajada de la demanda y creo que el motivo principal es la excesiva subida de precios», comenta Fernández.

A pesar de que el pasado mes de junio entró en vigor la reforma de la LAU, que obliga a los arrendatarios a pagar íntegramente los gastos derivados de la gestión inmobiliaria, son muchos los estudiantes a los que continúan solicitándoles este pago como parte arrendataria.

A la inflación se le suma la situación de los pisos, en los que, en palabras de Fernández, «no se corresponde el precio que se paga con las características que ofrecen la mayoría de los inmuebles».

«Las condiciones de los pisos para estudiantes son malísimas. Apenas tienen mantenimiento; si cambian algún electrodoméstico muchas veces lo hacen por otros de segunda mano. He llegado a ver en pisos de amigas enchufes que no se podían tocar porque daban calambre, o terrazas a las que no te dejaban acceder, a pesar de que por contrato sí tenían derecho», explica Paula Moreno, gijonesa que estudia en Badajoz.

«Además, encontrar piso siendo estudiante es muy complicado simplemente por el hecho de serlo, te rechazan. Les da igual si tienes 18 o 27 años», añade

Pulice, al igual que Moreno, hace referencia a esta dificultad. «He tardado en encontrar piso en condiciones para este curso casi un mes y medio».

De aquellos que consiguen ser aceptados por los arrendadores, muchos son los que optan por alquilar la vivienda completa con compañeros de estudios debido a que se encuentran pisos en mejores condiciones por un precio más reducido por persona.

El alquiler, ya sea de inmuebles completos o por habitaciones, por lo general solo incluye la comunidad y el IBI, por lo que los gastos de agua, luz, gas e internet corren a cargo del arrendatario.