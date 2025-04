«Alma es sociable gracias al parque canino que tenemos en el río»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 24 de enero 2022, 07:18 Comenta Compartir

Alma llegó a la vida de Rocío el 30 de diciembre de 2019. Se enamoró de ella cuando la vio en el Refugio San Jorge de Cáceres y aunque su idea no era adoptar un cachorro sino un perro más mayor que tuviera más dificultades para encontrar una familia, le pudo el corazón. «Bendita la hora», dice recordando el día que fue a por ella.

Al día siguiente, su primer paseo en Badajoz fue por el parque del Guadiana hasta el recinto canino. Allí, Alma aprendió a relacionarse con otros perros, con los humanos y a no asustarse con los ruidos del mundo que estaba empezando a descubrir.

Para Rocío, Alma –una preciosa perra cruce de galgo y podenco– no es el primer animal con el que ha vivido, aunque sí para su pareja que, dice, que le da las gracias cada día por haberla traído a su vida. Durante casi tres meses disfrutó del parque canino corriendo libremente. «Al día siguiente de recogerla en Cáceres, la trajimos aquí para quitarle los miedos y gracias a eso, es sociable. Nos gusta venir porque se juntan pandillas de perretes y se lo pasan muy bien».

Llegó la pandemia y, aunque en el confinamiento duro los perros eran un salvoconducto para salir a la calle sin riesgo de multa, Rocío reconoce que para ella no fue una liberación porque tenía miedo. «No la saqué todo el tiempo que necesita para ser un cachorro. Nos fuimos a vivir con mi madre para que no estuviera sola en el confinamiento y ella tiene un sistema inmune deprimido. Tenía tal paranoia que cuando entrábamos en casa, nosotros desinfectábamos los zapatos y a ella le daba con gel hidroalcohólico en las patas».

Esos días de paseos cortos quedaron atrás y ahora Alma corre libre por el parque. Para Rocío, que trabaja desde casa gestionando la web de una academia de formación, los paseos con su perra son lo mejor del día. «Me sienta muy bien venir aquí. Me puedo despreocupar porque sé que puede estar corriendo y jugando con otros perros sin peligro, me río con ella y me relajo. Además aquí se forman grupitos en función de cómo se llevan los perros, donde se empieza hablando de animales pero cuando ya nos conocemos se habla de todo, como si estuviéramos en un bar tomándonos una cerveza».

«Hay pandillas de perretes y se crean también grupitos entre los dueños que hablamos de todo»

Ampliar Rocío y Alma junto con otros dueños y perritos en el parque canino del parque del río. Casimiro Moreno

Rocío comenzó a estudiar Fisioterapia, pero no la terminó porque no pudo compatibilizar la prácticas con su trabajo de camarera, y tampoco podía prescindir del sueldo con el que se pagaba los estudios y vivía. Aunque realmente a ella lo que le gustaría sería vivir de la música, componiendo casi más que cantando, aunque hace las dos cosas con su grupo 'De buena tierra' y con el coro de la ONCE, que dirige su pareja, y al que le echa una mano.

Criada en San Fernando, no se ha movido de su barrio, porque se ha comprado su casa en frente de la de su madre, aunque reconoce que en su proyecto de vida está tener una casa en el campo llena de animales.