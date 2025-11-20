Álex Ubago, Rebeca y Huecco, en la gala ‘Ningún niño sin juguete’ de mañana

Redacción BADAJOZ. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La gala ‘Ningún niño sin juguete’ se celebrará mañana, viernes, a las 20.30 horas en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz, organizada por la asociación Corazonex Solidarios y con la participación de artistas como Álex Ubago, Rebeca, Huecco o Paco Candela.

También estarán presentes Anastasia (‘Idol Kids’), Fátima Santano (‘Factor X’), Marta Mandarina (artista extremeña), Rocío Franco (Festival de la Canción de Extremadura), Saúl Rodríguez (artista extremeño), Suso Sánchez (‘La Voz’), Chloe de la Rosa (representante de España en Eurovisión Junior 2024) o Naiala Narciso (‘La Voz Kids’), acompañados de la banda musical 7 de CorazonEx.

Esta asociación nació de la iniciativa altruista de un grupo de personas sensibilizadas con el derecho de los niños a vivir una infancia digna y feliz. Así, el objetivo principal es ayudar a niños en riesgo de exclusión social, o que pertenezcan a familias que estén atravesando dificultades, de modo que se pretende, con pequeñas acciones, minimizar el impacto de la pobreza o las situaciones desfavorables en el desarrollo físico, académico o emocional de los niños.

La junta directiva está integrada por un comité fundador presidido por Alberto Covarsí Guijarro.