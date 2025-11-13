La alerta por fuertes rachas de viento cierra este jueves los parques de Badajoz

Ángela Murillo Badajoz Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

Badajoz vuelve a cerrar sus zonas verdes por el temporal de viento provocado por el paso de la borrasca Claudia, que también ha llegado acompañada de precipitaciones. Los parques y jardines de la capital pacense están cerrados este jueves 13 de noviembre por la previsión de fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h.

El Ayuntamiento ha informado pocos minutos después de las nueve de la mañana de que, debido a la activación del aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, permanecen cerrados los parques del Río, La Legión, Castelar, Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba. Además, se recomienda a vecinos y visitantes no transitar por calles arboladas.

La reapertura de estos espacios «se efectuará una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas», añade el consistorio en nota de prensa.

En cuanto al agua, este pasado miércoles por la noche cayeron los primeros chaparrones, con seis litros acumulados al final del día.

Esta borrasca llega después de que el pasado miércoles 5 de noviembre otro temporal dejara una sucesión de incidencias en toda la ciudad, con balsas de agua, árboles y ramas caídos o bajos inundados.

Avisos en toda la región

Toda la región extremeña tiene activados avisos por viento este jueves. La alerta es de nivel amarillo salvo en las comarcas del norte cacereño, donde se ha activado el de nivel naranja. Allí el «riesgo es importante» por acumulados de precipitación de hasta 100 litros en doce horas y rachas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.