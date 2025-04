Los nuevos periodistas de la Alcazaba

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 29 de mayo 2022 | Actualizado 30/05/2022 09:47h. Comenta Compartir

Ni de Madrid, ni de Salamanca ni de Sevilla. Los nuevos periodistas extremeños han salido de la Alcazaba de Badajoz. Se acaba de graduar la primera promoción de Periodismo. 40 profesionales que esperan contar buenas noticias, especialmente de Extremadura.

Algunos son jóvenes que tuvieron la suerte de que la Universidad de Extremadura incorporó el grado de Periodismo a la Facultad de Documentación y Comunicación en 2018, pero otros graduados son mayores. Personas que quisieron ser periodistas hace años, pero no tenían los recursos para salir fuera y ahora han cumplido su sueño.

La mayoría quiere ejercer en Extremadura, aunque son conscientes de lo difícil que es hacerse hueco. Sueñan con dar noticias como la llegada del AVE a la región, la apertura del puerto seco en la capital pacense o, por supuesto, el ascenso a Segunda División del CD Badajoz.

HOY ha entrevistado a cuatro de los periodistas formados en la Alcazaba.

JESÚS GONZÁLEZ VAZ-ROMERO «Una compañera pensó que era el profesor, pero me ha gustado estudiar con más de 50»

Jesús González, alias Suso, dice que es muy coqueto y no revela su edad, «soy un cincuentón». De joven estudió Derecho y se hizo funcionario de prisiones, pero este pacense se quedó con una espina clavada, estudiar Periodismo. Acaba de sacársela.

«En su momento no pude hacer Periodismo porque en Extremadura no había. Entonces solo existía Madrid, Barcelona, Navarra y quizá Sevilla y no era viable ir allí».

El más veterano de los graduados en la Alcazaba ha hecho sus prácticas de fin de carrera en HOY y también fue gracias a este periódico cuando decidió perseguir su sueño. «Un día sentado tomando un café leí en el periódico que iba a implantarse Periodismo».

«En principio pensé: me da cosa empezar a mi edad. La decisión la tomé rápida, pero sí recuerdo que enfrentarme a llegar a la facultad con esta edad, ver compañeros jóvenes... Pensé que me iban a mirar. De hecho una compañera, cuando iba a entrar a un aula, pensó que era un profesor y vino a pedirme una cosa», recuerda entre risas.

Sin embargo, Suso se integró con sus compañeros y estuvo «estupendamente». «He tenido bastante cariño de mis compañeros y por parte de profesorado».

¿Y ahora qué? Seguirá con su trabajo en prisiones, aunque le gustaría hacer alguna colaboración como periodista. Está enganchado a la profesión. «Lo bonito del Periodismo es que te gusta informar a la población de las cosas que pasan».

ALBERTO GARCÍA REGAÑA «No pude estudiarlo antes porque no había en la región y nunca es tarde»

Tiene 33 años y, como Suso, siempre quiso estudiar Periodismo, pero no pudo salir de Extremadura para hacerlo, por lo que primero completó el grado de Comunicación Audiovisual, que también se ejerce en la Alcazaba. «Desde la adolescencia quise estudiarlo, pero entonces aquí no lo había, no en Badajoz ni en Extremadura. Por circunstancias familiares no pude ir fuera a estudiarlo a otra ciudad, así que, cuando me enteré que se localizaba aquí, decidí entrar».

Cuando se lo dijo a sus conocidos, le respondieron: «¿Otra vez a estudiar?». Pero no se desanimó. «Considero que nunca es tarde».

García Regaña explica que ser los primeros tiene sus ventajas e inconvenientes. «Hemos abierto camino, pero también hemos servido de cobayas». «Al ser una carrera nueva hemos tenido problemas al tener profesores que al final no fueron o problemas técnicos al aprender programas de edición, por ejemplo, etc.».

Este estudiante tiene claro que quiere ejercer el oficio en Extremadura. «Me gustaría, aún sabiendo las dificultades porque me gusta mi tierra, me gusta mi ciudad, tengo mi entorno. Me gustan las cosas que pasan aquí, hablar de lo local y lo regional». Sin embargo, reconoce que ha pensado en salir fuera a trabajar para poder ejercer de lo que ha estudiado, si no lo logra aquí.

NOELIA MACÍAS MONTERO «Después de cuatro años, quiero acción. Reportajes, entrevistas, lo que sea»

Noelia Macías también es una nueva periodista extremeña. Tiene 21 años y ella sí se plantea marcharse de la región, ya que nunca lo ha hecho.

Esta joven reconoce que, una vez finalizada la carrera, da cierto vértigo. «Cuando te preguntan por el futuro, es complicado. Por una parte me gustaría seguir formándome para estar más preparada porque ahora es todo tecnologías y avances, pero, por otra parte, me gustaría empezar ya. Después de cuatro años estudiando, quiero acción. Reportajes, entrevistas, lo que sea».

Le apetece probar en la radio o en la televisión. «Siempre me han dicho que tengo mucha voz de radio, he hecho prácticas. Me gusta la radio y la tele, pero la radio tiene esa cosilla que me llama la atención».

Noelia también reconoce que es un desafío ser la primera promoción de este grado. «Da vértigo porque todo el mundo tiene muchas expectativas sobre nosotros». Una de las personas que les hizo elevar sus expectativas profesionales fue Pepa Bueno. La periodista pacense fue su madrina de promoción. «Me marcó que dijo que todo es sacrificio y muchísimo esfuerzo y es lo que es. Hay que currar mucho y, para mí, hay que diferenciarse. Somos muchos periodistas, hay que marcar la diferencia».

ISMAEL PRUDENCIO CACHO «Cuando supe que ponían la carrera aquí, fue una señal para estudiarla»

«Siempre me ha gustado contar, estar delante de una cámara o en la radio y cuando supe que implantaban periodismo aquí, fue una señal para hacerlo», explica Ismael Prudencio, de 23 años.

Reconoce, eso sí, que estos cuatro años ha habido altibajos, entre otros motivos, cree que faltan horas de prácticas. «Pero se aprende mucho también».

Una vez terminada la carrera tiene claro que quiere ser periodista. «Y me gustaría trabajar aquí aunque está la opción de irte fuera. Me gusta contar historias, contar la verdad y decir lo que está pasando en mi ciudad».

Estos cuatro periodistas dan sus primeros pasos. Quédense con sus nombres porque tienen mucho que contar.

